Rafael Correa vs. Annabella Azín: la rivalidad política que revive en Ecuador en 2025

Rafael Correa y Anabella Azín vuelven a enfrentarse en medio del clima político previo al referéndum y la consulta popular

Los enfrentamientos entre Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017), y Annabella Azín, actual asambleísta, esposa del empresario Álvaro Noboa y madre del presidente Daniel Noboa, reflejan una de las rivalidades más persistentes de la política ecuatoriana. La tensión entre ambos se enmarca en el antagonismo histórico entre el correísmo, de tendencia izquierdista y populista, y el sector político vinculado a la familia Noboa, de orientación liberal y empresarial.

2007-2008: la Constituyente y el inicio del conflicto

El primer choque público se produjo en 2007, cuando Azín, entonces candidata del PRIAN, advirtió sobre el modelo autoritario que, según ella, impulsaba Correa a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi.“Vamos a la Asamblea a parar a Correa; a parar su prepotencia, el totalitarismo y las políticas de falta de libertad”, expresó la entonces aspirante.

Correa respondió en 2008, durante la clausura de la Constituyente, acusando al PRIAN de integrar la “partidocracia corrupta” que buscaba boicotear su proyecto político. “Siempre tuvieron claras sus metas: torpedear el trabajo y boicotear los avances... pero el pueblo ya los conoce”, declaró

2013: campaña electoral y nuevas críticas

La tensión volvió en 2013, cuando Álvaro Noboa y Annabella Azín participaron nuevamente como binomio presidencial. En una entrevista con Ecuavisa (2012), Azín calificó al gobierno de Correa como “débil y corrupto”, criticando el manejo de la pobreza, la inseguridad y el alto costo de vida, pese al boom petrolero.

Correa, que alcanzó el 57,17% de los votos frente al 3,72% del binomio Noboa-Azín, respondió señalándolos como parte de la “oligarquía empresarial” y ejemplo de la vieja política que su movimiento buscaba desterrar.

Anabella Azín en la sesión inaugural: "Vamos por una Asamblea distinta" Leer más

2023: el ascenso de Daniel Noboa y el retorno del antagonismo

Diecisiete años después, la rivalidad política se renovó con la candidatura de Daniel Noboa, hijo de Azín y Noboa. En las elecciones anticipadas de 2023, Noboa venció en segunda vuelta a Luisa González, aliada del correísmo.

Azín celebró la victoria como “el fin del correísmo”, mientras Correa atribuyó la derrota a “traiciones históricas” dentro de su propio movimiento, apuntando al expresidente Lenín Moreno como responsable de “pactar con la derecha”.

2025: reelección de Noboa y cruce de acusaciones

En 2025, Daniel Noboa fue reelegido tras imponerse nuevamente a Luisa González por 11 puntos. Correa, desde Bélgica, denunció un “fraude monstruoso” y aseguró que se intentaba “apoderar del país”.

Annabella Azín reapareció para respaldar a su hijo, afirmando que “el cambio que anhelan los ecuatorianos se logrará bajo su liderazgo”.

Annabella Azín, asambleísta de ADN, durante el debate en la Comisión de Salud sobre proyectos para prevenir la diabetes y la obesidad Instagram: Annabellaazinok

Nuevo enfrentamiento en redes sociales

Así fue el encuentro de Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi con el papa León XIV Leer más

El 9 de noviembre de 2025, las tensiones resurgieron tras un cruce en X (antes Twitter). Azín defendió el crédito de 250 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la compra de medicamentos:

“‘No hay gestión’, ‘todo es mentira’... Vociferan los desesperados porque se les acaba el negociado. Mientras tanto, el BID confía en el Ecuador”, publicó.

Correa respondió: “¡De locos! Ahora ‘gestión’ es aumentar la deuda externa. Ese es el mejor ejemplo de incompetencia”. También acusó al Gobierno de “robar 70 millones de dólares en impuestos con una ley inmoral”.

El enfrentamiento digital evidenció que la disputa entre Correa y Azín, iniciada hace más de 15 años, sigue marcando el pulso político en Ecuador.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ