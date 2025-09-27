Correa sobre Noboa: "Me encantaría enterrarlo en las urnas como a su padre en 2006"

El líder de la Revolución Ciudadana reaccionó a las declaraciones del presidente sobre la reelección indefinida

El expresidente se refirió a las declaraciones de Noboa sobre una "reelección indefinida".

La reelección indefinida volvió a posicionarse en la coyuntura nacional. El expresidente Rafael Correa reaccionó a las declaraciones del mandatario Daniel Noboa sobre la idea de una posible reforma a la postulación presidencial en una eventual Constituyente. A través de sus redes sociales, precisó que el término correcto es “postulación indefinida” y desafió al actual jefe de Estado a plantearla para, según sus palabras, “enterrarlo en las urnas”.

¿Qué dijo Correa sobre la "reelección indefinida"?

La respuesta del exmandatario, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia ecuatoriana, surge después de que el actual jefe de Estado afirmara en una entrevista que no buscará perpetuarse en el poder y que gobernaría como máximo dos períodos.

No existe, por decreto, tal cosa como «reelección indefinida», sino «postulación indefinida». El que elige es el pueblo en las urnas.

Que Noboa proponga la postulación indefinida. Me encantaría enterrarlo en las urnas, como a su padre en el 2006😉#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/TUv3YY8pjQ — Rafael Correa (@MashiRafael) September 26, 2025

"No creo en la reelección indefinida": Daniel Noboa habla sobre la Constituyente Leer más

En su cuenta de la red social X, Correa fue directo en su mensaje. "No existe, por decreto, tal cosa como «reelección indefinida», sino «postulación indefinida». El que elige es el pueblo en las urnas", escribió.

Además, lanzó un reto directo al presidente Noboa, haciendo alusión a la contienda electoral que él mismo ganó en 2006 contra el empresario y padre del actual mandatario, Álvaro Noboa. "Que Noboa proponga la postulación indefinida. Me encantaría enterrarlo en las urnas, como a su padre en el 2006", finalizó.

El contexto de las declaraciones

Las afirmaciones de Daniel Noboa sobre su futuro político se dieron en un contexto donde se debate la posibilidad de una Asamblea Constituyente. El presidente descartó que una eventual reforma a la Constitución sea para beneficiarse con una reelección indefinida, distanciándose de esa figura.

Correa, durante su gobierno, impulsó una enmienda constitucional que sí permitía la reelección indefinida, la cual fue posteriormente eliminada mediante una consulta popular en 2018, promovida por el entonces presidente Lenín Moreno.

