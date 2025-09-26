"No creo en la reelección indefinida": Daniel Noboa habla sobre la Constituyente

El Presidente de la República recordó que tiene hijos pequeños, por lo que descarta mantenerse en el poder más períodos

Consultado sobre la posibilidad de reformar la Constitución para dar paso a la reelección indefinida, el presidente Daniel Noboa aseguró que eso no le interesa. "Los odiadores han tratado de decir que me quiero quedar para siempre. Estaré dos períodos máximo. No creo en la reelección indefinida".

En entrevista con Ecuavisa, el Ejecutivo reiteró que no buscará adecuar la Constitución para poder mantenerse en el poder. Recordó que tiene hijos pequeños, "quiero pasar más tiempo con mi familia, me gusta mi vida privada, a pesar de todo el esfuerzo que la extrema derecha e izquierda han hecho al decir que somos como (Nayib) Bukele no han podido sostener ese argumento".

En El Salvador, el presidente Bukele tomó el poder en junio del 2019, lleva seis años en el poder. Noboa dijo que aún no ha decidido si seguirá un período más.

Ante una repregunta, Noboa reiteró que no ha tomado una decisión. "Si las cosas las veo bastante bien y solucionadas, hasta 2029, lo más probable es que no (vaya a la reelección).

Sobre la Corte Constitucional y la Constituyente

Pese a que la Corte Constitucional dio paso a la posibilidad de una Constituyente, Noboa criticó a los jueces: "En ocho horas aceptan cinco demandas de inconstitucionalidad", en contra del primer decreto ejecutivo, con la propuesta de Constituyente.

El mandatario insiste en la necesidad de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser juzgadas políticamente por la Asamblea Nacional. Dijo que insistirá en que Ecuador tenga los mismos estándares mundiales, como pasa en Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos.

