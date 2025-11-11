Noboa confirma su viaje a Oslo por el Nobel de la Paz de María Corina Machado

El presidente Daniel Noboa asistirá al Nobel de la Paz 2025 en Oslo, donde será premiada la venezolana María Corina Machado

Daniel Noboa anunció que asistirá a la entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado, luego de recibir la invitación este 11 de noviembre.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, donde será homenajeada la líder opositora venezolana María Corina Machado. El evento se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Noboa agradeció la invitación de Machado y destacó su papel en la defensa de la libertad en la región.

“Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, expresó el mandatario.

Gracias, @MariaCorinaYA, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente.



María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel anunció que la venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”

Machado, de 58 años, ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. A lo largo de los años ha enfrentado persecución política, una orden de captura y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, se mantuvo activa en la escena política, consolidándose como el principal referente de la oposición venezolana.

Un reconocimiento regional

La elección de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz ha generado reacciones en toda América Latina, donde diversos líderes han destacado su valentía frente al autoritarismo.

La asistencia del presidente Daniel Noboa a la ceremonia en Oslo refleja el interés regional por este reconocimiento a la trayectoria política de la líder venezolana.

