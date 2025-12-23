Expreso
Arsenal
Arsenal superó al Palace en la tanda de penaltis.cortesía

Arsenal eliminó al Crystal Palace de la Copa de la Liga sin Piero Hincapié

Gunners avanzan a semifinales tras infartante tanda de penales. El Chelsea de Moisés Caicedo aguarda en la siguiente ronda

Arsenal, donde milita el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa. El líder de la Premier League derrotó ayer al Crystal Palace, ganador de la última FA Cup, por 8-7 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 tras los 90 minutos. 

En las ‘semis’ del torneo habrá choque de tricolores ya que el Chelsea, de Moisés Caicedo, esperará ahora a los Gunners. El partido de ida se disputará en el estadio de los Blues el 14 de enero. 

El entrenador Mikel Arteta realizó ocho cambios en la alineación titular respecto a la reciente victoria liguera por 1-0 contra el Everton. 

Rotaciones, lesión de Hincapié y definición por penales

Piero Hincapié
Hincapié vio la clasificación desde las gradas por una lesión.cortesía

Entre las ausencias principales estuvo la de Hincapié, que se encuentra recuperándose de una lesión. El equipo suplente del Arsenal dominó, pero desperdició varias ocasiones en la primera parte. 

Octavio Rivero

Rivero destapa la crisis en Barcelona SC: relación rota con el presidente Álvarez

Leer más

El partido perdió intensidad en la segunda mitad hasta que el exjugador del Wolfsburgo, Maxence Lacroix, marcó un autogol en el minuto 80 para adelantar al equipo local. 

Sin embargo, el Palace se alzó con el empate en el tiempo añadido por mediación del capitán Marc Guéhi en el quinto minuto del añadido. Así, el partido se fue a los penaltis, donde Lacroix fue el único lanzador que falló. 

En la segunda semifinal de la Copa de la Liga, el Newcastle United, con los internacionales alemanes Nick Woltemade y Malick Thiaw, se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola.

