Rivero destapa la crisis en Barcelona SC: relación rota con el presidente Álvarez

Octavio Rivero dijo que la relación entre el plantel de Barcelona SC y el presidente está rota por los problemas salariales

Octavio Rivero reveló que la relación entre el plantel de Barcelona SC y el presidente Antonio Álvarez está totalmente rota, luego de que la dirigencia, a través de un comunicado oficial, informó que solo se cancelaran los tres sueldos adeudados a los jugadores que regresen al club para la próxima temporada 2026.

Falta de diálogo agrava la crisis económica en Barcelona

Según las declaraciones de del delantero uruguayo, la postura del presidente del Ídolo del Astillero agravó aún más la situación interna, porque no existió ningún acercamiento para intentar resolver el conflicto económico.

(Te invito a leer: Estos son los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC tras la temporada 2025)

“No existió ningún diálogo. Es difícil recomponer la relación porque fue algo muy grave que molestó mucho a mí y a mis compañeros”, aseguró el delantero uruguayo previo a viajar a su país para celebrar las festividades de Navidad y Fin de Año.

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta 2027. MIGUEL CANALES

El malestar del plantel tras la decisión del presidente Álvarez

Rivero también remarcó el clima incómodo que se vivió en el plantel tras conocerse el comunicado del presidente del equipo. “Habrá que ver cómo sigue esto, pero es una situación desagradable para todos. Para ellos y para nosotros es incómodo convivir así dentro de un grupo”, expresó.

EA Sports retira a Mario Pineida del videojuego FC 26 tras su fallecimiento Leer más

Finalmente, recordó que tiene contrato vigente con el Ídolo del Astillero hasta que culmine la campaña 2027, aunque no descartó analizar su continuidad en el equipo debido a los problemas económicos actuales.

“Esta situación es insostenible para todos. Tanto yo como el grupo, los compañeros, la hemos pasado mal este último tiempo. Ojalá esto cambie, porque así es muy difícil seguir. Tengo contrato hasta 2027, pero habrá que ver qué pasa”, concluyó.

Barcelona SC cerró el 2025 sin ganar títulos

En esta temporada 2025, Barcelona SC, que celebró su centenario, disputó la LigaPro 2025, la Copa Ecuador 2025 y la Copa Libertadores 2025, sin embargo, no pudo levantar ningún título.

Barcelona SC no ganó ningún título en esta temporada 2025. Archivo

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!