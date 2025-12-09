¿Cómo denunciar actos de corrupción hoy, Día Internacional contra la Corrupción?

Ecuador recuerda en el Día Internacional contra la Corrupción los canales oficiales de denuncia ciudadana

Hoy, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una iniciativa establecida por las Naciones Unidas en 2003 con el propósito de reforzar las medidas destinadas a prevenir y combatir este flagelo de manera más eficaz. En el marco de esta fecha, se recuerda que en Ecuador la ciudadanía cuenta con canales oficiales para denunciar actos de corrupción, garantizando procesos seguros y confidenciales.

Plataforma del Ministerio del Interior para denuncia

El Canal de Denuncias Anticorrupción es un espacio oficial habilitado para que ciudadanos, nacionales o extranjeros, reporten irregularidades. La plataforma asegura confidencialidad y permite dar seguimiento al caso.

Ingresar al formulario oficial y seleccionar el tipo de denunciante y la modalidad de la denuncia. Detallar la ubicación del hecho, describir la conducta considerada como acto de corrupción y, de ser posible, identificar a los involucrados. El sistema también permite adjuntar documentos o pruebas que respalden la denuncia. El denunciante confirma si desea recibir información sobre el proceso, declara que actúa de buena fe y registra la denuncia.

Con este mecanismo, el Ministerio del Interior busca garantizar un canal seguro y transparente para combatir la corrupción.

Clima del 8 de diciembre: altas temperaturas y riesgo de heladas en la madrugada Leer más

La Fiscalía también habilita su propio canal de denuncias

Por su parte, la Fiscalía General del Estado habilitó el Buzón de Transparencia, una herramienta digital destinada a recibir denuncias sobre posibles delitos de corrupción cometidos por servidores públicos. El trámite se realiza en línea y de manera anónima, garantizando seguridad y confidencialidad para los ciudadanos.

El sistema fue diseñado por la Dirección de Transparencia en la Gestión, unidad interna de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la reserva de identidad del denunciante, siempre que así lo solicite.

Quienes decidan presentar una denuncia pueden acogerse al anonimato, amparados en el artículo 430.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prohíbe revelar la identidad del denunciante o cualquier dato que permita su identificación. Esta protección se extiende también al entorno familiar, profesional y social del ciudadano.

Aunque se trata de un trámite digital, el proceso exige claridad y precisión en la información proporcionada. La denuncia no debe limitarse a un relato general: es fundamental detallar lo ocurrido, aportar evidencia cuando exista y especificar con certeza el tipo de delito que se está denunciando.

Cómo denunciar corrupción ante la Fiscalía: guía paso a paso

Para usar el Buzón de Transparencia, el ciudadano debe ingresar a www.fiscalia.gob.ec y seleccionar el botón correspondiente en la página principal.

El sistema ofrece definiciones de delitos de corrupción para identificar el tipo penal y, luego, habilita el formulario donde se describen los hechos, se adjuntan pruebas y se solicita, si se desea, la reserva de identidad.

Finalmente, la denuncia se envía en línea y el sistema genera un número de trámite que el denunciante debe conservar.

La lucha anticorrupción depende también de la ciudadanía

La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción recuerda que la lucha contra este delito requiere tanto de instituciones sólidas como de una ciudadanía activa.

En Ecuador, herramientas como el Canal de Denuncias del Ministerio del Interior y el Buzón de Transparencia de la Fiscalía ofrecen vías seguras y confidenciales para reportar irregularidades.

La participación ciudadana es clave: denunciar no solo protege el interés público, sino que fortalece la transparencia y la confianza en el Estado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ