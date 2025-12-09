Caso Sinohydro: conjuez llama a juicio a la hija de Conto Patiño

El proceso es por un presunto pago de sobornos en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

La Corte Nacional de Justicia retoma este 9 de diciembre la audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro, en la que el conjuez Olavo Hernández empezó a resolver la situación jurídica de los 24 procesados por presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante el gobierno de Rafael Correa.

Durante la primera jornada, instalada el 8 de diciembre tras casi tres meses de deliberación, Hernández llamó a juicio a 15 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y hermanos Edwin y Guillermo Moreno.

El magistrado concluyó que existen indicios de que parte del entorno familiar del exmandatario habría recibido beneficios económicos ilícitos, por 1 millón de dólares, a través de un esquema presuntamente articulado por el lobista Conto Patiño y sus allegados. La Fiscalía sostiene que esa estructura habría movido más de 76 millones de dólares pagados por Sinohydro a Recorsa, empresa del lobista Conto Patiño.

En esa misma sesión, el conjuez dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aisheng, ambos exrepresentantes de Sinohydro en Ecuador. Argumentó que ya no tenían funciones directivas en la empresa cuando se concretó el contrato con el Estado ecuatoriano, por el cual se habrían gestionado los sobornos investigados.

Conjuez retoma la audiencia

Para este segundo día, Hernández debe resolver la situación de cinco procesados restantes, entre ellos los miembros del círculo de Patiño; y el abogado Eduardo Carmigniani, cuya inclusión en la causa ha sido utilizada por las agencias de comunicación progobierno, que se hacen pasar por medios de comunicación, para desplegar una campaña de desprestigio sin que exista, hasta el momento, evidencia presentada por la Fiscalía que él sobornó a algún funcionario público

De este grupo de procesados, Hernández decidió llamar a juicio como cómplice a Patricia de las Mercedes Patiño, hija de Conto Patiño. Según él, hay presunciones de que la mujer se habría beneficiado de activos ilícitos y que habría formado parte de un "engranaje familiar" que se habría utilizado para dar la apariencia de legalidad a los montos entregados por Sinohydro.

El conjuez aún debe pronunciarse sobre Manuel Patiño, hijo de Conto Patino, Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, Rocío Guerrero, extrabajadora de Conto Patiño, y Eduardo Carmigniani, abogado.

Sobre qué trata el caso Sinohydro

El caso Sinohydro examina un presunto entramado de corrupción vinculado a la adjudicación de la central Coca Codo Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa. La obra, que costó más de 2.245 millones de dólares, enfrenta fallas estructurales documentadas en informes técnicos, lo que ha amplificado el interés público en el proceso judicial. Moreno insiste en que es víctima de persecución política y que no recibió beneficios indebidos.

