PLAN SALUD
LENIN MORENO EXPRESIDENTE ECUADOR
Lenín Moreno fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Caso Sinohydro: La ruta legal que enfrenta Moreno y su familia tras llamado a juicio

El expresidente ecuatoriano y su familia son señalas de presunto cohecho por recibir beneficios indebidos

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su familia fueron llamados a juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro al presuntamente haber recibido beneficios indebidos al haber favorecida a la empresa para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Según expuso el conjuez nacional Olavo Hernández durante la diligencia, más 58 millones de dólares en sobornos fueron pagados a la familia del lobista Conto Patiño y más de un millón de dólares a favor de la familia de Lenín Moreno. El expresidente es señalado como autor directo del delito, mientras que su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno, como cómplices de presunto cohecho.

El proceso legal que viene para Lenín Moreno en el caso Sinohydro

El llamamiento a juicio, explica el penalista Julio César Cueva, no es una decisión apelable, por lo que  la siguiente etapa procesal que enfrentará el expresidente Moreno, su familia, y los demás señalados en la de juzgamiento.

Acota que en el caso específico de Moreno, por ser señalado del presunto delito cunado ejercía el cargo de vicepresidente de la República, será llevado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Durante el juzgamiento, las pruebas y pericias expuestas por Fiscalía deberán ser presentadas nuevamente, al igual que los descargos de los imputados.

Una vez evaluado todos los elementos presentados por ambas partes, el tribunal deberá tomar una decisión sobre el presunto cohecho. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Inocente o culpable: una decisión que puede ser apelada

En caso de que Moreno, su familia y demás imputados sean declarados culpables o inocentes, el penalista Cueva recuerda que esta es una decisión apelable por los sentenciados o la propia Fiscalía, según cuál sea el resultado. En una segunda instancia, otro tribunal de la Corte Nacional de Justicia deciden si se mantiene o revoca la decisión tomada.

De igual forma, en ambos casos existe la posibilidad de que el caso escale a la etapa de casación, que, según recuerda el panelista Cueva, es un recurso extraordinario y tiene sus propias consideraciones, por lo que no debe ser entendida como una tercera instancia.

