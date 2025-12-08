Caso Sinohydro: juez llama a juicio a 15 procesados y sobresee a dos exdirectivos

La Fiscalía habla de un supuesto esquema de sobornos entre 2008-2018 ligado a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

Quito. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

El conjuez nacional Olavo Hernández llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno y otras 14 personas por un presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, tras concluir que existen indicios suficientes de que él y parte de su entorno recibieron beneficios económicos de la empresa china encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión se anunció este 8 de diciembre 2025, al reinstalarse la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, después de 75 días de deliberación.

Hernández detalló que más de $58 millones en presuntos pagos ilícitos llegaron a cuentas vinculadas a la familia del lobista Conto Patiño y que más de un millón de dólares habrían favorecido a la familia de Moreno. Según el magistrado, estas transferencias “no provienen de contraprestaciones lícitas” y habrían sido canalizadas a través de Patiño, su hija María Patiño, su yerno Xavier Macías y las empresas Recorsa e Ina Investment Corporation.

También mencionó beneficios en especie, como un cheque de $5.000, un departamento y artículos para el hogar, etc.

Con el auto de llamamiento a juicio, Lenín Moreno se convierte en el segundo expresidente en enfrentar un proceso penal. Aunque los hechos investigados son del periodo 2008-2018 y se relacionan con su actuación como vicepresidente de la República durante el mandato de Rafael Correa.

Una campaña de desprestigio en redes sociales

La importancia de este juicio se sustenta en los presuntos actos de corrupción vinculados a una de las obras emblemáticas del correísmo: la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Además, en la posible participación del entonces segundo mandatario.

Sin embargo, para varias cuentas de la red X que se dedican a impulsar la imagen del presidente Daniel Noboa, la relevancia pública del caso giró en torno al abogado Eduardo Carmigniani.

Durante la mañana, esas cuentas difundieron una campaña coordinada de desprestigio centrada únicamente en Carmigniani, quien es el vigésimo tercer procesado de una lista de 24 personas.

Estas cuentas enfocaron sus mensajes en afirmar que el abogado habría sobornado, pese a que la Fiscalía no ha presentado evidencia alguna sobre esta afirmación, según ha comentado el propio jurista. Incluso, una de las cuentas difundió un montaje fotográfico para mostrar al procesado con un uniforme naranja similar al que usan las personas privadas de libertad. Ninguna de estas cuentas publicó algo sobre Moreno o su familia.

De hecho, hasta el cierre de esta edición, el juez Hernández tampoco se había pronunciado sobre la situación jurídica de Carmigniani y otros investigados.

Rol. El caso comenzó en 2023 con la formulación de cargos. Aunque ya en 2019 filtraron la cuenta de la offshore Ina investment.

Teoría de la Fiscalía y el esquema de corrupción



La Fiscalía sostiene que el esquema de corrupción movió al menos $76 millones. La acusación señala que Sinohydro pagó sobornos para asegurar la adjudicación del contrato de Coca Codo Sinclair y el financiamiento del EximBank de China, mientras Moreno ocupaba la Vicepresidencia. Desde esa posición, habría facilitado contactos para viabilizar el acuerdo a favor de la empresa. El exmandatario niega estas afirmaciones y asevera ser víctima de persecución política.

Durante la audiencia, Hernández también resolvió el sobreseimiento de los exrepresentantes de Sinohydro en Ecuador, Wu Yu y Liu Aisheng, al concluir que no existían elementos suficientes para vincularlos al presunto delito.

En cambio, ratificó el llamado a juicio de Rocío González, esposa de Moreno, de su hija Irina Moreno y su hermano Guillermo Moreno, a quienes consideró beneficiarios de una parte de los pagos irregulares. González deberá presentarse dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Paraguay, mientras Irina Moreno mantendrá la obligación de presentarse en el consulado en Miami.

Desde Paraguay, el expresidente sostiene que es víctima de persecución y señala al correísmo de estar detrás.

Lista de las personas llamadas a juicio



Lenín Moreno, exvicepresidente de la República (acusado como autor directo)

Luciano Cepeda, exgerente de Coca Codo Sinclair (autor directo)

Henry Galarza, exgerente de Coca Codo Sinclair (autor directo)

Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador (autor directo)

Yang Huijin, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)

Song Dongsheng, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)

Rocio González, esposa de Lenín Moreno (cómplice)

Irina Moreno, hija de Lenín Moreno (cómplice)

Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno (cómplice)

Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno (cómplice)

Martha González, cuñada de Lenín Moreno (cómplice)

Conto Patiñio, lobista de Sinohydro (autor directo)

María A. Patiñio, hija de Conto Patinio (cómplice)

Xavier Macías, yerno de Conto Patiño (cómplice)

Juan C. Patiño, hijo de Conto Patiño (cómplice)

Lista de personas sobre las que aún no se preonuncia

Patricia Patiñio, hija de Conto Patiño (cómplice)

Manuel Patiñio, hijo de Conto Patino (cómplice)

Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño (cómplice)

Rocío Guerrero, extrabajadora de Conto Patiño (cómplice)

Eduardo Carmigniani, abogado de Conto Patiño (cómplice)

Lista de personas sobreseídas

Wu Yu, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)

Liu Aisheng, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)

