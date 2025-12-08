Juez excluye a dos de Sinohydro y llama a juicio a Lenín Moreno y su familia

El conjuez Olavo Hernández señala que existen suficientes evidencias de que Lenín Moreno recibió beneficios indebidos a través de su entorno cercano y empresas relacionadas.

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, dictó el sobreseimiento de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aisheng, exrepresentantes de Sinohydro en Ecuador, dentro del proceso por presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El magistrado concluyó que ambos ya no ejercían funciones directivas en la empresa cuando el Estado ecuatoriano concretó el contrato con la compañía china y por el que se habrían pagado sobornos por 76 millones de dólares.

En la misma audiencia preparatoria de juicio, reinstalada este 8 de diciembre tras casi tres meses de deliberación, Hernández llamó a juicio al expresidente Lenín Moreno, a su esposa Rocío González, a su hija Irina Moreno y a otras cuatro personas: Luciano Cepeda y Henry Galarza, exgerentes de Coca Codo Sinclair; Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador; y Yang Huijin, exrepresentante de Sinohydro. El conjuez ordenó que Moreno y González continúen sus presentaciones periódicas en el consulado de Ecuador en Asunción, Paraguay, ahora cada 15 días.

A las 15:30, Hernández aún debe pronunciarse sobre otras 12 personas, entre las que se encuentran los hermanos del expresidente Guillermo Moreno y Edwin Moreno; y los amigos del presidente Conto Patiñio, María A. Patiñio, y Xavier Macías.

La teoría que defiende Fiscalía

El caso Sinohydro investiga un presunto esquema de pagos ilícitos durante la presidente de Rafael Correa y relacionado con la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair, considerada la mayor obra energética del país. La Fiscalía sostiene que la trama incluyó transferencias ilícitas en Panamá y Ecuador, supuestamente direccionadas hacia Moreno y parte de su familia. La defensa del exmandatario rechaza estas acusaciones y asegura que él no tuvo intervención en la contratación ni recibió beneficios indebidos.

La construcción de Coca Codo Sinclair costó más de 2.245 millones y presenta fallas estructurales, como decenas de fisuras en sus distribuidores. Estos problemas que, según Lenín Moreno, fueron descubiertas en su presidencia, por lo que él argumenta que ha sido uno de los impulsores para quese conozca el estado de la obra. Afirma que es perseguido por el correísmo, movimiento del que llegó a ser vicepresidente de Rafael Correa.

