Caso Sinohydro: conjuez define si Lenín Moreno y otros 23 procesados irán a juicio
La acusación de Fiscalía es sobre un presunto cohecho durante la construcción de Coca Codo Sinclair
La mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025 se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia la fase decisiva de la audiencia del caso Sinohydro, una de las investigaciones por presunta corrupción alrededor de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El conjuez nacional Olavo Hernández retomó la diligencia para anunciar si el expresidente Lenín Moreno, quién reside en Paraguay, su núcleo familiar y otros 18 investigados serán o no llamados a juicio por el delito de cohecho.
La audiencia se reanudó tras casi tres meses de deliberación. Durante las audiencias, Hernández oyó los argumentos expuestos por la Fiscalía, la acusación particular y las defensas. En esta jornada estuvo presente el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pese a que toda la investigación y las audiencias fueron realizadas por el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien renunció al cargo.
Caso que sostiene la Fiscalía
La Fiscalía ha sostenido que el presunto esquema de corrupción se habría configurado durante la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a cargo de la firma china Sinohydro. Según la teoría fiscal, Moreno, cuando ejercía la Vicepresidencia, habría intervenido para favorecer a la compañía, mientras que su entorno cercano habría recibido beneficios económicos.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales. Gran parte de la trama gira en torno al empresario Conto Patiño, su hija María Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, quienes, a través de la empresa Recorsa, habrían recibido el 4 % del valor total del contrato, equivalente a más de 76 millones de dólares en cuentas de Panamá. Parte de esos fondos, según la Fiscalía, se habrían direccionado a familiares de Patiño, a la familia Moreno y a funcionarios vinculados al contrato.
Acuerdo para entregar central Coca Codo Sinclair a Power China entra en fase finalLeer más
El expresidente Moreno habla de persecución
Moreno figura como presunto autor directo junto a otros exfuncionarios y empresarios, incluidos los ciudadanos chinos Cai Runguo, Song Dongsheng y Wu Yu. Su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y varios hermanos y cuñados son señalados como cómplices. El exmandatario, radicado en Paraguay y con obligación de presentarse ante la Embajada ecuatoriana en ese país, ha rechazado las acusaciones y afirma ser víctima de una persecución política.
Ha señalado directamente al correísmo de impulsar este caso y ha agregado que él no adjudicó la obra ni estuvo al frente de las negociaciones. Tampoco estuvo a cargo de los sectores estratégicos.
También insiste en que no existe prueba de que haya recibido dinero y recuerda que, como presidente, ordenó un arbitraje internacional tras detectar más de 17.000 fisuras en Coca Codo Sinclair.
Lista de los procesados en este caso
- Lenín Moreno, exvicepresidente de la República (acusado como autor directo)
- Luciano Cepeda, exgerente de Coca Codo Sinclair (autor directo)
- Henry Galarza, exgerente de Coca Codo Sinclair (autor directo)
- Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador (autor directo)
- Yang Huijin, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)
- Song Dongsheng*, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)
- Wu Yu, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)
- Liu Aisheng, exrepresentante de Sinohydro (autor directo)
- Rocio González, esposa de Lenín Moreno (cómplice)
- Irina Moreno, hija de Lenín Moreno (cómplice)
- Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno (cómplice)
- Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno
- (cómplice)
- Martha González, cuñada de Lenín Moreno
- (cómplice)
- Conto Patiñio, lobista de Sinohydro (autor directo)
- María A. Patiñio, hija de Conto Patinio (cómplice)
- Xavier Macías, yerno de Conto Patiño (cómplice)
- Juan C. Patiño, hijo de Conto Patiñio (cómplice)
- Patricia Patiñio, hija de Conto Patiño (cómplice)
- Manuel Patiñio, hijo de Conto Patino (cómplice)
- Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño (cómplice)
- Rocío Guerrero, extrabajadora de Conto Patiño (cómplice)
- Eduardo Carmigniani, abogado de Conto Patiño (cómplice)
