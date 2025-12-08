Correísmo reacciona al llamado a juicio de Lenín Moreno: "Es un traidor"

Máximo líder de la Revolución Ciudadana reaccionó en X. El jefe de la bancada correísta dijo que pruebas son contundentes

Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta en la Asamblea, se pronunció sobre el caso Sinohydro.

El correísmo reaccionó en la Asamblea al llamado a juicio del expresidente Lenín Moreno. El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, dijo que, en parte, la justicia en Ecuador está despabilando.

(NO TE PIERDAS: Caso Sinohydro: el lunes 8 de diciembre se decidirá si los procesados irán a juicio)

La mañana del 8 de diciembre de 2025, la audiencia sobre el caso Sinohydro se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia en Quito. El conjuez nacional Olavo Hernández llamó a juicio por un presunto cohecho al expresidente Lenín Moreno.

Según Hernández, más de 58 millones de dólares en sobornos fueron pagados a la familia del lobista Conto Patiño y más de un millón de dólares a favor de la familia de Lenín Moreno. “Dichas transferencias no provienen de contraprestaciones lícitas”, dijo el conjuez.

Caso Sinohydro: Expresidente Moreno es llamado a juicio como autor directo de cohecho Leer más

El magistrado también señaló que existen suficientes evidencias que hacen presumir que el expresidente recibió beneficios de Sinohydro que fueron canalizados por parte de sus amigos María Patiño y Xavier Macías, y por las empresas Recorsa e Ina Investment Corporation.

La reacción del correísmo en la Asamblea

El caso se remonta a cuando Moreno era vicepresidente y Rafael Correa estaba en el poder. Después, Moreno fue presidente de la República por el entonces Alianza País, que sufrió una ruptura y cuyos integrantes se dividieron entre morenistas y correístas.

El legislador Juan Andrés González señaló que el tema Sinohydro era escandaloso. “Después de tantos años es llamado a juicio este mal ciudadano y que hizo tanto daño a la Patria”, manifestó el jefe de la bancada correísta.

González, respecto a la afirmación de Moreno sobre que es un perseguido del correísmo, dijo que es la ley la que persigue al exmandatario. “Las pruebas son contundentes. Como Revolución Ciudadana no tenemos ninguna injerencia en la Corte Nacional de Justicia”, indicó González.

Sobre que Moreno fue una figura clave del correísmo en su momento, el jefe de la bancada correísta dijo que “Pinochet también fue persona de confianza de Allende y lo traicionó”.

Lo que dijo Rafael Correa

El máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado por el caso Sobornos, Rafael Correa, también reaccionó a la resolución en la Corte Nacional de Justicia. Como es su costumbre, utilizó su perfil en la red social X para enviar un mensaje.

“Nunca me ha gustado alegrarme del mal ajeno, pero ¿cómo no sentir satisfacción con esto? Moreno es corrupto, traidor y el principal destructor de mi Patria. ¿Cómo era? ¡Ah, sí!: «En Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no perdemos la esperanza»”, escribió.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!