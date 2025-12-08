Caso Sinohydro: Expresidente Moreno es llamado a juicio como autor directo de cohecho

El expresidente Lenín Moreno es llamado a juicio en el caso Sinohydro por presunto cohecho, en medio de acusaciones de corrupción durante su mandato.

El conjuez nacional Olavo Hernández llamó a juicio por un presunto cohecho al expresidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro.

Según Hernández, más 58 millones de dólares en sobornos fueron pagados a la familia del lobista Conto Patiño y más de un millón de dólares a favor de la familia de Lenín Moreno. "Dichas transparencias no provienen de contraprestaciones lícitas", dijo el conjuez.

Hernández señaló que existen suficientes evidencias que hacen presumir que el expresidente recibió beneficios de Sinohydro que fueron canalizados por parte de sus amigos María Patiño y Xavier Macías y las empresas Recorsa e Ina Investment Corporation.

Entre estos beneficios mencionó un cheque de 5.000 dólares, un departamento, vajillas, muebles, etc.

La decisión la anunció la mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la reinstalación de la su preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia.

En esta jornada estuvo presente el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pese a que toda la investigación y las audiencias fueron realizadas por el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien renunció al cargo.

Caso que sostiene la Fiscalía

La Fiscalía ha sostenido que el presunto esquema de corrupción se habría configurado durante la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a cargo de la firma china Sinohydro. Según la teoría fiscal, Moreno, cuando ejercía la Vicepresidencia, habría intervenido para favorecer a la compañía, mientras que su entorno cercano habría recibido beneficios económicos.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales. Gran parte de la trama gira en torno al empresario Conto Patiño, su hija María Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, quienes, a través de la empresa Recorsa, habrían recibido el 4 % del valor total del contrato, equivalente a más de 76 millones de dólares en cuentas de Panamá. Parte de esos fondos, según la Fiscalía, se habrían direccionado a familiares de Patiño, a la familia Moreno y a funcionarios vinculados al contrato.

El expresidente Moreno habla de persecución

Moreno figura como presunto autor directo junto a otros exfuncionarios y empresarios, incluidos los ciudadanos chinos Cai Runguo, Song Dongsheng y Wu Yu. Su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y varios hermanos y cuñados son señalados como cómplices. El exmandatario, radicado en Paraguay y con obligación de presentarse ante la Embajada ecuatoriana en ese país, ha rechazado las acusaciones y afirma ser víctima de una persecución política. Ha señalado directamente al correísmo de impulsar este caso y ha agregado que él no adjudicó la obra ni estuvo al frente de las negociaciones. Tampoco estuvo a cargo de los sectores estratégicos.

También insiste en que no existe prueba de que haya recibido dinero y recuerda que, como presidente, ordenó un arbitraje internacional tras detectar más de 17.000 fisuras en Coca Codo Sinclair.

