Asambleísta Viviana Veloz rendirá versión por denuncia de traición a la patria

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, rendirá este 29 de diciembre de 2025 su versión ante la Fiscalía General del Estado por la denuncia de traición a la patria que enfrenta desde inicios de año.

El 23 de diciembre de 2025, la legisladora Veloz denunció que, casi un año después de presentada la denuncia en su contra, la Fiscalía reactivó el proceso en medio de su labor de fiscalización a la fallida contratación del Gobierno del presidente Daniel Noboa con la empresa estadounidense HealthBird.

De acuerdo con la denuncia, Viviana Veloz es señalada por los presuntos delitos de traición a la patria, sedición, atentado contra la seguridad de operaciones policiales y militares, así como por usurpación y retención ilegal de mando. La legisladora no reveló la hora de su diligencia.

Hoy me presentaré ante la Fiscalía General del Estado a rendir mi versión dentro de una denuncia ordenada desde el gobierno, en la que de forma absurda y forzada me acusan de traición a la patria, sedición, usurpación y retención ilegal del mando. No buscan verdad ni justicia.… https://t.co/5tjCGHnhMz — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 29, 2025

"Buscan perseguirme, intimidarme y silenciarme", dice Viviana Veloz

A través de su cuenta de X, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz volvió a referirse a su denuncia como una acción "ordenada" por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para incomodarla ante sus denuncias y procesos de fiscalziación.

"No buscan verdad ni justicia. Buscan perseguirme, intimidarme y silenciarme. Esta es ya una práctica recurrente: usar el sistema de justicia como arma política, apoyados por sus operadores que obedecen órdenes antes que la Constitución. Fabrican delitos, inflan expedientes y criminalizan la palabra cuando no pueden ganar con argumentos", acotó la legisladora.

Respecto a la diligencia, Veloz sostuvo que "no me callarán. No me intimidarán. No lograrán quebrar mi convicción. Rendiré mi versión con la frente en alto, porque decir la verdad no es delito y porque en un país democrático disentir no puede convertirse en crimen".

¿Por qué denuncian a la asambleísta de la RC, Viviana Veloz?

Al llegar a la diligencia, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz sostuvo que la denuncia fue originalemente presentada en enero de 2025, cuando la RC cuestionó las licencias solicitadas por los asambleístas para la campaña de las elecciones generales de inicios de año.

En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía ha decidido retomar la denuncia en un nuevo contexto donde la legisladora y su bancada han sido críticos con los ministros del régimen, así como iniciado varios procesos de fiscalización a temas vinculados con el oficialismo.

