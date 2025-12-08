Clima del 8 de diciembre: altas temperaturas y riesgo de heladas en la madrugada

Aumentan las temperaturas diurnas y se prevén heladas en zonas altas del país, según alerta del Inamhi

Referencial.Clima del 8 de diciembre según alerta del Inamhi, con variaciones extremas en varias regiones.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un nuevo comunicado en el que advierte sobre un incremento de temperatura durante la jornada, con máximas que podrían llegar a los 34 °C, además de un fuerte descenso térmico en la madrugada.

El organismo indicó que el aumento de calor y la radiación UV se intensificarán en el Callejón Interandino y la Amazonía, especialmente los 8 y 9 de diciembre. Entre las recomendaciones figuran evitar la exposición solar directa, reducir actividades al aire libre, mantenerse hidratado y utilizar sombrilla o protección similar.

Regiones donde se intensificará el calor

Región Costa: Guayas y Los Ríos.

Región Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.

Región Amazónica: Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe.

Por otra parte, el Inamhi señaló que el descenso térmico podría llegar hasta los 0 °C durante las madrugadas, entre las 03:00 y 07:00, hasta el 10 de diciembre. Estas condiciones pueden provocar heladas en zonas altas y valles, con riesgo para cultivos y ganado ubicados por encima de los 2 800 msnm. Se aconseja utilizar abrigo y protección para evitar afectaciones en vías respiratorias.

Regiones con mayor riesgo de heladas

Región Sierra: zonas altas y medias de Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Carchi, Bolívar, Imbabura, Loja y El Oro.

Región Amazónica: sectores elevados de Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Pronóstico del clima por región para el 8 de diciembre

Región Costa: cielo entre nublado y poco nublado, sin lluvias. Temperaturas entre 20.5 °C y 31 °C.

Región Sierra: cielo con poca nubosidad; en Quito se esperan lluvias intermitentes con sol por la tarde. Temperaturas entre 0 °C y 26 °C.

Región Amazónica: mañana con cielo poco nublado; tarde y noche con lluvias en Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell Mera y Macas. Temperaturas entre 16 °C y 33.5 °C.

Región Insular: cielo poco nublado, con temperaturas entre 20 °C y 28 °C.

