Altas temperaturas y UV extrema afectarán a Ecuador: ¿qué zonas estarán expuestas?

Referencial. El Inamhi alerta de calor extremo y radiación UV muy alta en varias provincias del país

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) emitió una alerta por el aumento inusual de la temperatura diurna y los elevados niveles de radiación UV que se registrarán entre el 3 y el 7 de diciembre. Aunque la Sierra experimenta madrugadas frías, varias zonas enfrentarán días con calor extremo.

Aumento de temperaturas en Sierra, Costa y Amazonía

Entre el 3 y el 6 de diciembre, el Inamhi prevé temperaturas de hasta 26°C en la Sierra, 35°C en la Costa y 34°C en la Amazonía.

Las provincias más afectadas serán:

Costa: Guayas y el sur de Los Ríos

Sierra: Sectores orientales de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja

Amazonía: Sucumbíos, Orellana, zona oriental de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe

Una segunda advertencia meteorológica detalla que, entre las 10:00 del 3 de diciembre y las 16:00 del 7 de diciembre, se registrarán condiciones de calor extremo en Pastaza, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Morona Santiago.

El incremento de las temperaturas se atribuye al ingreso de masas de aire secas provenientes del Pacífico y a la baja humedad en las primeras horas del día.

Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en EE. UU. Leer más

Radiación UV en niveles muy altos

Para este periodo, también se pronostican índices de radiación UV muy altos y extremadamente altos en varias provincias del país. Estos corresponden a los niveles de mayor riesgo, por lo que el Inamhi recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 15:00, especialmente en zonas con advertencia vigente.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!