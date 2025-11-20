Expreso
Inahmi Lluvias intensas
Fuertes lluvias y tormentas afectan varias regiones del país, según alerta del INAMHI.Foto: Canva

Alerta INAMHI: lluvias intensas seguirán en Ecuador hasta el 22 de noviembre

INAMHI alerta fuertes lluvias en Ecuador hasta el 22 de noviembre, con mayor impacto en la Amazonía y el norte de la Costa

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que se registrarán fuertes precipitaciones en todo el país hasta la mañana del 22 de noviembre, con mayor intensidad en la región Amazónica.

De acuerdo con el monitoreo de la institución, las lluvias más fuertes se presentarán en el norte de la Costa, especialmente en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, un sector de Manabí, así como en Los Ríos, Guayas y El Oro.

Provincias de la Sierra con mayor afectación

En la región Sierra, los eventos más intensos se concentrarán en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En el resto de provincias andinas también se prevén precipitaciones, aunque en niveles medios.

En la Amazonía, Sucumbíos, Orellana y Napo serán las zonas con mayor presencia de lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta la mañana del sábado 22 de noviembre. Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza registrarán lluvias, pero con menor intensidad.

Durante el seguimiento de este miércoles 19 de noviembre, el Inamhi observó precipitaciones con tormentas en el este de la Amazonía —particularmente en Sucumbíos, Orellana y Pastaza— y en puntos específicos de Imbabura, Pichincha, Bolívar, Azuay y Cotopaxi.

Recomendaciones y riesgos por acumulación de agua

El instituto exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la posible acumulación de agua y deslizamientos de tierra, fenómenos que podrían reducir la visibilidad y afectar la movilidad.

