Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en EE. UU.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la inauguración del Salón del Automóvil de São Paulo, en Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló este miércoles 3 de diciembre, que conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para solicitar colaboración en la captura de criminales brasileños que operan desde territorio estadounidense.

Según explicó, la conversación telefónica —realizada el martes 02 de diciembre y con una duración de 40 minutos— giró en torno a la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región para enfrentar a las bandas que trafican armas, drogas y a los contrabandistas.

RELACIONADAS Lula defiende política antidrogas sin víctimas tras mortífero operativo en Brasil

“Por ejemplo, el mayor contrabandista brasileño de combustible vive en Miami. ¿Vamos a combatir el narcotráfico? Hice hincapié en decirle a Trump: vamos a comenzar arrestando a los brasileños que viven ahí”, expresó Lula en una entrevista televisiva emitida en el país sudamericano.

Perú planteará a la OEA exigir información previa antes de otorgar asilo Leer más

Lula busca mayor cooperación internacional

El mandatario insistió en la importancia de una coordinación internacional en tareas de inteligencia contra el crimen organizado, articulada tanto con los países vecinos como “inclusive con Estados Unidos”. Lula reiteró, además, que su estrategia de seguridad no pasa por la vía militar.

“Le dije a Trump: no necesitamos usar armas, necesitamos usar inteligencia”, recordó, aludiendo a los bombardeos realizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas del Caribe y del Pacífico contra presuntas lanchas narcotraficantes, hechos que criticó en septiembre pasado.

El crimen organizado en Brasil, una amenaza transnacional

Brasil enfrenta una creciente crisis de inseguridad, marcada por la expansión de organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho, que han extendido sus operaciones más allá de las fronteras y se han convertido en estructuras multinacionales. Estas bandas diversifican sus actividades ilícitas en varios sectores de la economía, lo que agrava el desafío regional.

Además de la seguridad, la llamada entre Trump y Lula incluyó temas de negociaciones comerciales, en particular los aranceles especiales del 40 % que Washington aplica a parte de las importaciones brasileñas, asunto que Brasil busca revisar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!