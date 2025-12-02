Perú planteará a la OEA exigir información previa antes de otorgar asilo

Perú impulsa en la OEA cambios a la Convención de Caracas para reforzar el uso legítimo del asilo político

El canciller peruano Hugo de Zela informó, en una entrevista concedida a un canal de televisión peruano, que viajará a Estados Unidos, este 3 de diciembre, para presentar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta destinada a reforzar los mecanismos de revisión legal antes de conceder asilo a solicitantes, con el fin de reducir el “mal uso” de esta figura.

De Zela señaló que “hoy en día se está utilizando (el asilo) para proteger a políticos que han cometido delitos comunes y eso tiene que corregirse”, en referencia al reciente asilo otorgado por México a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses por conspiración para una rebelión vinculada al fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

Sin embargo, el canciller aclaró que la reunión con los representantes de la OEA no abordará el caso específico de Chávez, sino los parámetros generales bajo los cuales se otorga el asilo político. “Queremos proteger la figura del asilo, que se utilice para aquellos fines para los que fue creada, no para fines diferentes”, enfatizó.

Hijas de José Serrano denuncian persecución política en el caso Villavicencio Leer más

Consultas regionales respaldan iniciativa sobre la Convención de Caracas

De Zela aseguró que confía en que la propuesta será recibida y debatida en el organismo. Además, indicó que ha realizado consultas con sus homólogos de la región y que percibe un ambiente favorable hacia la iniciativa peruana.

El ministro añadió que Perú busca introducir una modificación “positiva” sobre la aplicación de la Convención de Caracas, aunque reconoció que es “difícil pronosticar cuánto tiempo tomará” concretar un cambio de ese alcance

Tensión diplomática y agenda en Washington

El asilo concedido a Betssy Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La decisión se produjo tras un intercambio de declaraciones confrontativas entre los gobiernos, agudizado desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, que recibió la misma pena que su ex primera ministra.

Durante su visita de dos días a Washington, el canciller peruano tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de sostener encuentros con legisladores estadounidenses y con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!