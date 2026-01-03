Alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Espanyol vs Barcelona por LaLiga 2025-26

FC Barcelona visita a Espanyol en el RCDE con la misión de ganar y ampliar su ventaja como líder de LaLiga

El FC Barcelona tendrá un desafío clave este fin de semana cuando visite al Espanyol con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan ampliar su ventaja como líder de LaLiga 2025-26.

El encuentro se disputará este sábado 3 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio RCDE, en una nueva edición del derbi catalán.

Barcelona quiere consolidarse en la cima de LaLiga

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso como líder de la liga española, con 46 puntos, y mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre su escolta, Real Madrid (42).

Lamine Yamal liderará a FC Barcelona. ARCHIVO / EXPRESO

Una victoria en campo del Espanyol le permitiría al conjunto azulgrana dar un paso firme en la lucha por el título y comenzar el año con autoridad.

Alineación del FC Barcelona ante Espanyol

Para este duelo, el técnico alemán apostará por sus principales figuras. Pedri, Lamine Yamal y Marcus Rashford encabezan un plantel que combina juventud, talento y experiencia ofensiva.

Posible alineación del FC Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; Pedri, Eric; Rashford, Fermín, Yamal y Torres.

Espanyol busca dar el golpe como local

Por su parte, Espanyol atraviesa un buen momento en la temporada y se ubica en la quinta posición de la tabla, con 33 puntos.

El equipo blanquiazul intentará aprovechar su localía para sumar un triunfo que lo acerque a los puestos de privilegio y lo meta de lleno en la pelea por el liderato.

Los pericos contarán con jugadores clave como Lozano, Fernández y Milla, quienes serán fundamentales para intentar frenar al líder del campeonato.

Posible alineación del Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Expósito, Dolan, Milla y Fernández.

¿Dónde ver Espanyol vs FC Barcelona en vivo en Ecuador?

En Ecuador, el partido entre Espanyol y FC Barcelona por LaLiga 2025-26 será transmitido EN VIVO por el canal de TV pagada DSports, además de su plataforma digital DGO.

