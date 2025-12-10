Expreso
Donald J. Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (c), se reúne con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington.EFE

Trump advierte a Petro: "Va a meterse en grandes problemas si no espabila"

Tras la amenaza, el presidente de EE.UU. señaló al país como productor de cocaína y sugirió no descartar acciones militares

El presidente Gustavo Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila", declaró este miércoles, 10 de diciembre de 2025, el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.

"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo Trump ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump replicó: "No he pensado mucho en ello".

"Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", recordó el presidente republicano.

Ofensiva en el Caribe

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los "narcoterroristas" llegarán "muy pronto".

Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.

El mandatario republicano reveló igualmente que Estados Unidos incautó un "gran" petrolero frente a las costas venezolanas, aunque sin dar más detalles.

