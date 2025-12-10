Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.EFE

En una crisis de popularidad, Trump defiende su gestión económica y llama a las urnas

Con un 38% de aprobación, tras un largo cierre de gobierno y el escándalo Epstein, Trump intenta resurgir en zonas rurales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus medidas económicas y la "baja de precios" durante un mitin en Pensilvania, e instó a votar por los republicanos en las elecciones intermedias de 2026, pese a la caída de su popularidad y recientes derrotas locales.

RELACIONADAS

El republicano ofreció un discurso de más de 40 minutos en un escenario montado en un casino de Mount Pocono, una población rural del distrito de Monroe, donde ganó las elecciones presidenciales de 2024 con 49 % de los votos, apenas un punto por encima de su rival demócrata, Kamala Harris.

"Los precios y la inflación han bajado a mínimos históricos este año, estamos orgullosos de eso", aseguró Trump ante una multitud de seguidores, en un encuentro que se produjo luego de críticas de las bases del partido por enfocar la mayor parte de su gestión en asuntos internacionales.

El mandatario calificó a su Administración como la de "Precios más bajos, sueldos más altos" y destacó que apenas un día antes había anunciado 12.000 millones de dólares en apoyo a agricultores estadounidenses, afectados en gran parte por sus políticas arancelarias.

Trump resaltó que su Gobierno busca "salvar millones de vidas" y calificó a los asistentes del evento como "buenos patriotas" e "increíbles trabajadores", comparándose a sí mismo con ellos.

Cifras contradictorias

Soldados del Ejército Chino

Corea del Sur y Japón protestan ante China y Rusia por incursiones aéreas

Leer más

La Casa Blanca acompañó el mitin con un comunicado en el que asegura que ahora tienen "la mejor economía de la historia del país" y que la inflación se redujo al 2,7 %, desde el 5 % que, según Trump, heredó de su antecesor, Joe Biden.

RELACIONADAS

En su discurso, además, afirmó que el galón de gasolina había caído hasta 1,90 dólares en muchos estados, aunque el comunicado oficial mencionó 2,50 dólares.

Los intentos del mandatario por destacar supuestos logros económicos en regiones rurales llegan luego de que su aprobación cayera a un mínimo histórico del 38 %, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en noviembre, y tras importantes derrotas republicanas en elecciones locales, como la alcaldía de Nueva York y las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

La baja en su popularidad coincidió con el cierre de Gobierno más largo de la historia y la publicación de 20.000 correos vinculados a los archivos de Jeffrey Epstein, en los que se indica que Trump tenía conocimiento de los crímenes del pederasta y que pasó tiempo con una de las víctimas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Yavar responde al correísmo por caso Porsche: "Nos ratificamos porque es la verdad"

  2. Los bailes de salón, un antídoto contra la soledad para los jubilados de Liverpool

  3. "Momento crítico": El frágil consenso de Europa con Trump sobre Ucrania

  4. Nueva regla de la FIFA para el Mundial 2026: ¿De qué se trata?

  5. En una crisis de popularidad, Trump defiende su gestión económica y llama a las urnas

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

  2. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  3. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

  4. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

  5. Décimo tercer sueldo Ecuador: Todo sobre su pago, plazos y requisitos para recibirlo

Te recomendamos