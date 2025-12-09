Expreso
Corte Suprema de EEUU
Foto que muestra una bandera estadounidense ondeando frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington D. C.EFE

Corte Suprema de EE.UU. estaría a favor de dar más poder al presidente

Los jueces, de mayoría conservadora, estudian ampliar el poder presidencial sobre agencia que regula a gigantes tecnológicos

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró dispuesta el lunes, 8 de diciembre de 2025, a respaldar a Donald Trump para ampliar los poderes presidenciales y reducir la independencia de agencias federales.

El caso ante el alto tribunal es por el despido de Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Slaughter fue despedida por el presidente en marzo sin justa causa. En primera instancia, los tribunales le dieron la razón al considerar que su despido violó las normas que el Congreso ha adoptado para proteger a los integrantes de agencias gubernamentales independientes.

En la audiencia de argumentos orales de este lunes ante la Corte Suprema, dominada por conservadores, la mayoría de magistrados pareció estar a favor de los argumentos del Departamento de Justicia de Trump.

El procurador general John Sauer instó a los jueces a revocar un fallo de 1935 que impidió al entonces presidente Franklin Roosevelt destituir a un miembro de la FTC.

"Poder sin control"

En su función de proteger a los consumidores estadounidenses, la FTC ha tomado decisiones en contra de Apple, Amazon, Google y Meta, acusados de presuntamente abusar de su posición dominante en el mercado.

La minoría liberal de la Corte cuestionó los intentos de la administración Trump en este caso.

La jueza Elena Kagan aseguró que si se falla en favor se le concedería "un poder sin control al presidente".

En esa misma línea, la magistrada Sonia Sotomayor aseguró que se está pidiendo que "destruyamos la actual estructura de gobierno".

En defensa de los argumentos presidenciales, Sauer aseguró que las agencias independientes "escapan de toda responsabilidad política o control democrático". Añadió que "no tienen jefes".

Se espera que, para junio de 2026, la Corte Suprema falle sobre este caso.

