Zelenski se reúne con el papa y prepara una respuesta al plan de EEUU para Ucrania

El Vaticano pidió "paz justa". Ucrania revisa con descontento la propuesta estadounidense que excluye su ingreso en la OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el papa León XIV, durante su reunión privada en Villa Barberini, la residencia papal, en Roma, Italia, este martes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió este martes, 9 de diciembre de 2025, con el papa León XIV en Italia, tras haberse comprometido a dar una respuesta a Estados Unidos sobre el plan de paz propuesto para poner fin a la guerra con Rusia.

El encuentro con el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", indicó el Vaticano en un comunicado.

Su visita a Italia sigue a las reuniones que mantuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, en medio de las presiones de su homólogo estadounidense Donald Trump para pactar un plan de paz, que Zelenski dijo estar revisando.

El plan presentado por Washington, que tenía en un principio 28 puntos, quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelenski.

"Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios", indicó Zelenski durante una rueda de prensa en línea el lunes.

"Mañana [martes] por la noche haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos", precisó.

Zelenski: sin cesiones territoriales

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Según Zelenski, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró.

"Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión", señaló.

El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni este martes.

Meloni ha apoyado firmemente a Kiev desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022, pese a las reticencias uno de sus socios de coalición, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista La Liga.

