Ucrania
Ataques continúan en diferentes regiones ucranianas, por parte del Ejército ruso.CORTESÍA

Negociaciones de paz en Ucrania avanzan entre ataques rusos y gestión europea

Zelenski viajará a Londres tras una ofensiva masiva contra el sector energético

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania se retoman este fin de semana en Miami con delegados del presidente estadounidense Donald Trump, mientras el país enfrenta una nueva oleada de bombardeos rusos que afectan infraestructuras críticas. Aunque se trabaja en un marco de seguridad, la situación en el terreno sigue siendo volátil debido a las ofensivas en múltiples puntos del territorio ucraniano.

¿En qué consisten los nuevos diálogos en Miami?

Este fin de semana se reanudan las conversaciones entre los negociadores ucranianos y el equipo designado por Donald Trump, el cual está encabezado por figuras clave como Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ambas delegaciones están concentradas en establecer un marco de seguridad, aunque los detalles específicos de estas reuniones se mantienen bajo reserva. Paralelamente, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró desde Doha que la paz se encuentra "más cerca que nunca", advirtiendo, no obstante, que este escenario no se aceptará "a cualquier precio".

Mientras la diplomacia intenta avanzar, la realidad bélica se intensifica. El presidente Volodímir Zelenski condenó un ataque masivo ejecutado este sábado que golpeó infraestructuras de transporte y energéticas en ocho regiones del país. Según el mandatario, el 

objetivo de Rusia es "infligir sufrimiento a millones de ucranianos".

El Ministerio de Energía y la empresa DTEK reportaron daños graves en centrales térmicas y cortes eléctricos no planificados como consecuencia directa de los bombardeos.

Ante la escalada de violencia, los líderes europeos se alinean para discutir la mediación estadounidense. Zelenski viajará este lunes a Londres para sostener reuniones de alto nivel con el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron confirmó su asistencia y enfatizó que cualquier paz duradera debe construirse con garantías sólidas para Kiev y con una participación activa de Europa. Aunque el mandatario francés mantiene reservas sobre la iniciativa de Trump, subrayó que la decisión final debe ser de los ucranianos y solicitó a China ejercer su influencia sobre Moscú para detener el conflicto.

