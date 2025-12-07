Doha critica en su foro la doble moral en Gaza y ofrece mediar en Venezuela

El Foro de Doha concluyó este domingo 7 de diciembre con una dura crítica de Catar al "doble rasero" del sistema internacional al comparar las respuestas diplomáticas ante las guerras en Ucrania y Gaza. Además de rechazar financiar la reconstrucción palestina si Israel no asume su responsabilidad, el gobierno catarí dejó abierta la puerta para mediar en las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela.

RELACIONADAS Merz rechaza en Israel la anexión de Cisjordania

¿Por qué Catar denuncia hipocresía en el sistema global?

l cierre del evento estuvo marcado por un mensaje de advertencia sobre la arquitectura diplomática actual. El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdurrahmán al Thani, cuestionó la falta de rendición de cuentas, señalando una contradicción evidente en cómo Occidente maneja los conflictos bélicos.

"¿Por qué en Ucrania se exige al agresor pagar por los daños y en Gaza se espera que otros asuman la factura?", cuestionó Al Thani. Bajo esta premisa, sentenció que su país "no pagará por reconstruir lo que otros destruyen", en una clara alusión a las acciones militares de Israel en la Franja.

Asesinan a dos policías en Colombia en ataques atribuidos a la guerrilla del ELN Leer más

A pesar de los esfuerzos, las negociaciones se encuentran estancadas en detalles tácticos. Según Majed al Ansari, portavoz de Exteriores de Catar, el principal obstáculo es la "secuencia de implementación" de la tregua.

El desacuerdo radica en el orden de las acciones: ¿qué va primero, el desarme de Hamás o la retirada israelí?. Mientras Israel presiona por el desarme, Catar insiste en la simultaneidad para evitar que la ocupación se perpetúe tras la entrega de armas palestinas. Por su parte, Mustafa Barghouti, líder de la Iniciativa Nacional Palestina, advirtió en el foro que el objetivo real de Benjamín Netanyahu podría ser una "limpieza étnica" bajo la fachada de planes de paz.

Oferta de mediar en Venezuela

Más allá de Oriente Medio, la diplomacia catarí busca expandir su rol de "gran conector" hacia Latinoamérica. Ante la tensión entre Washington y Caracas, Doha se mostró dispuesta a intervenir si las partes lo solicitan.

RELACIONADAS OEA exige agilizar escrutinios en Honduras tras 18 horas de silencio

"Estamos esperando a que alguien nos lo pida", afirmó Al Ansari. La oferta se respalda en el éxito de su gestión anterior, que facilitó el intercambio de prisioneros en 2023 y la liberación de Alex Saab, además de su actual rol en los diálogos de paz en Colombia.

En medio de la incertidumbre geopolítica, hubo espacio para un optimismo cauteloso respecto al comercio global. Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, confirmó que el tráfico marítimo en el canal de Suez muestra signos de recuperación tras el cese de los ataques hutíes.

El tránsito, que se desplomó un 70 % al inicio del conflicto, hoy se sitúa en un 63 % de su capacidad habitual. "Es un buen inicio, pero necesitamos consolidarlo para que las aseguradoras recuperen la confianza", explicó Grynspan, subrayando la importancia de esta ruta para una economía mundial que crecerá apenas un 2,6 % en los próximos dos años.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!