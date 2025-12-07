Merz rechaza en Israel la anexión de Cisjordania

El canciller alemán advirtió contra medidas en la zona; Netanyahu dice que el tema sigue en debate

l canciller de Alemania, Friedrich Merz, advirtió este domingo en Jerusalén que su país no aceptará ninguna anexión de Cisjordania por parte de Israel. Aunque reafirmó el compromiso histórico alemán con la seguridad israelí, marcó una línea roja sobre el territorio palestino. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu defendió el control de seguridad actual y aseguró que la discusión política sobre la anexión sigue abierta.

¿Cuál fue la respuesta de Benjamín Netanyahu?

El primer ministro israelí no cedió ante la advertencia europea. Si bien Netanyahu defendió el control militar actual como una necesidad imperiosa para evitar "un estallido de terrorismo" en la región, hizo una distinción clave frente a su homólogo alemán.

"Eso no tiene nada que ver con la cuestión de la anexión política, que sigue siendo un tema de debate", sentenció Netanyahu. Con esto, el líder israelí dejó claro que, aunque la seguridad es la prioridad inmediata, la posibilidad de integrar formalmente territorios de Cisjordania a Israel no ha sido descartada de la agenda gubernamental.

El encuentro marca un hito diplomático relevante en 2025. Friedrich Merz se convierte en el primer líder de una gran potencia europea en visitar Israel desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de captura contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Respecto al futuro del conflicto, Alemania reafirmó su creencia "firme" en la solución de dos Estados. Sin embargo, Merz matizó que el reconocimiento de un Estado palestino debe ser el resultado final de una negociación directa y no un punto de partida impuesto por la comunidad internacional.

