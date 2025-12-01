La Universidad de Gaza vuelve a las aulas entre los escombros de la guerra

La institución reinicia clases marcadas por la memoria de miles de estudiantes y docentes fallecidos en la ofensiva israelí

Foto de archivo de la destruida Universidad Islámica (R) cerca de la sede de UNRWA (L) tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza.

La actividad académica ha regresado gradualmente a la Universidad Islámica de Gaza (IUG) después de más de dos años de guerra, con parte de su campus reducido a escombros y mientras los bombardeos israelíes continúan de forma esporádica en distintos puntos de la Franja.

RELACIONADAS Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

"Oramos por todos los nuevos estudiantes inscritos en las distintas facultades para que tengan éxito y recompensas", expresó la IUG en una publicación de Instagram en las últimas horas.

La Universidad Islámica de Gaza, que oficialmente inició su primer semestre del curso 2025-2026 el sábado, está considerada la más prestigiosa de la Franja, siendo también la primera en establecerse, en 1978.

Antes del 7 de octubre, contaba con en torno a 20.000 estudiantes matriculados distribuidos en once facultades, las más destacadas en las ramas de Medicina e Ingeniería.

La publicación de la IUG en Instagram incluye varias fotografías de decenas de alumnos volviendo a las aulas del Edificio Palestina, dentro de su campus ubicado en la ciudad de Gaza, que permanece en pie pero rodeado por otras instalaciones total o parcialmente destruidas por los ataques israelíes.

"La vida universitaria vuelve, vamos a trabajar duro para cumplir vuestros sueños", indica la institución académica en otra publicación acompañada por imágenes del consejo rector, liderado por el doctor Asaad Yousef Asaad.

VIDEO | Una nueva tormenta volvió a golpear este martes la devastada Franja de Gaza, inundando y dañando las ya muy precarias tiendas de campaña donde siguen malviviendo miles de familias de palestinas desplazadas. pic.twitter.com/SD4Ol1WUAI — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 26, 2025

Una generación académica masacrada

Taiwán difunde un manual de “crisis” ante posibles ataque chino Leer más

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), la ofensiva de Israel ha matado a 18.639 estudiantes y 792 miembros del personal académico de los distintos centros de la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y hasta el pasado 26 de noviembre.

RELACIONADAS Las inundaciones en el sur y sudeste asiático dejan ya 790 muertos

Además, en un recuento efectuado hasta el 4 de noviembre, calcula que 27.319 alumnos y 3.251 profesores han resultado heridos durante el conflicto.

En lo que respecta a la situación de las instalaciones universitarias en el enclave palestino, hasta el 11 de octubre de 2025, el 93 % de los edificios (563 de 564) necesita una reconstrucción total.

Partes del complejo de la IUG también alberga a cientos de familias desplazadas cuyas casas fueron destruidas durante los bombardeos israelíes y que aún no tienen refugio alternativo.

Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado los 70.100, y los 170.983 heridos, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente del Gobierno de Hamás.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!