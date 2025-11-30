Las inundaciones en el sur y sudeste asiático dejan ya 790 muertos

los equipos de emergencia siguen intentando acceder a comunidades aisladas en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka

Residentes intentan limpiar su casa del barro en la zona de Meureudu , en banda Aceh, Indonesia.

Las inundaciones y deslizamientos que azotan Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han elevado este domingo 30 de noviembre el balance regional a al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos, mientras los equipos de emergencia siguen intentando acceder a comunidades aisladas y evaluar la magnitud real del desastre.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras a medida que las lluvias remiten en algunas zonas, aunque amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 435 fallecidos y 406 desaparecidos en varias provincias de Sumatra, donde las crecidas repentinas y los deslizamientos han arrasado aldeas, cortado carreteras nacionales y destruido puentes esenciales para conectar zonas rurales.

Más de 213.000 personas han sido desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno.

Testimonios de residentes relatan cómo viviendas y comercios fueron arrastrados por la crecida de los ríos, dejando a familias enteras refugiadas en estructuras improvisadas.

La Agencia de Gestión de Desastres ha desplegado efectivos militares, voluntarios y maquinaria pesada, pero reconoce que las labores de rescate siguen limitadas por la falta de rutas seguras y por la persistencia de deslizamientos en zonas montañosas.

Inundaciones en Tailandia: Las lluvias dejan 162 fallecidos

En Tailandia, las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana han dejado 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos.

Millones de personas se han visto impactadas por la interrupción de servicios básicos y por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en varias provincias, mientras el Gobierno moviliza unidades del ejército, embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer vías de comunicación.

Sri Lanka sigue bajo emergencia nacional por las fuertes lluvias

Sri Lanka continúa bajo emergencia nacional tras las precipitaciones extremas que han dejado 193 muertos y 228 desaparecidos en prácticamente todos los distritos del país.

Cerca de 150.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, y cientos de centros temporales acogen a familias afectadas por inundaciones, deslizamientos y la crecida de ríos que amenaza con provocar nuevas evacuaciones, especialmente en distritos del suroeste como Kalutara.

La Fuerza Aérea ha rescatado a decenas de personas en zonas completamente inaccesibles por tierra, entre ellas 121 atrapadas en la zona de Mavil Aru.

Las autoridades ordenaron la evacuación de residentes aguas abajo de varios embalses ante el riesgo de rotura de represas, mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos.

Los tres países han activado amplios operativos de emergencia con apoyo militar y civil, mientras aumenta la llegada de ayuda internacional para reforzar las labores de rescate. Utilizan helicópteros, aviones ligeros y equipos de comunicación satelital para llegar a comunidades aisladas, ante el colapso de carreteras y puentes.

Japón enviará un equipo de evaluación a Sri Lanka y varios países han expresado su apoyo a la región, mientras que Starlink ha anunciado conectividad gratuita en las zonas afectadas de Indonesia y Sri Lanka hasta diciembre de 2025 para facilitar las comunicaciones de emergencia.

