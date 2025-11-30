Petro pregunta a Trump "bajo qué norma" anuncia el cierre de espacio aéreo venezolano

El presidente de EE. UU. advirtió a las aerolíneas y los pilotos que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofrece declaraciones al final de la IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, preguntó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, bajo qué norma del derecho internacional advirtió a pilotos y aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y dijo que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.

"Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?", expresó Petro en un mensaje publicado en X, en el que dijo que hablaba como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

(Te puede interesar: Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado")

El presidente estadounidense advirtió el sábado que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

En ese sentido, Petro respondió que le dice al mundo "que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero", pues de ser así "se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de 'derecho internacional'".

Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?



Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento, pero si no existe y la OACI esta fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025

Elecciones en Honduras: Se abren los centros de votación este domingo 30 de noviembre Leer más

Respuesta del Gobierno de Venezuela al mensaje de Donald Trump

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, aseguró, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

RELACIONADAS Perú declara el estado de emergencia en región fronteriza con Chile

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!