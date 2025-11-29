Perú declara el estado de emergencia en región fronteriza con Chile

La emergencia restringe derechos de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y más

La declaratoria tiene una vigencia de 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

El Gobierno de Perú declaró este 28 de noviembre de 2025 el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, fronteriza con Chile, para que las fuerzas armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el resguardo de la frontera, según un decreto supremo publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El presidente interino José Jerí compartió en su cuenta de la red social X el decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, fronterizos con Chile, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en ese país habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía.

"Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras", escribió Jerí.

Libertades y derechos restringuidos

La declaratoria tiene una vigencia de 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, plazo en el cual se restringen los derechos referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades para su evaluación.

El decreto supremo agregó que se declara en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna, así como al Comando y los Comités constituidos.

También se refuerza la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, y se ordenan operativos contra mercados ilegales como trata de personas, drogas, armas, teléfonos móviles y transporte informal.

Según el Canal N de televisión, el oficial a cargo del destacamento peruano informó a representantes de los Carabineros de Chile que ninguna persona en condición irregular puede ingresar al territorio peruano.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los migrantes buscan retornar a sus países de origen

Los migrantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

A raíz de esta situación, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó este viernes a Tacna para supervisar el despliegue de la Policía Nacional y las fuerzas armadas para evitar el ingreso irregular de personas a través de los puestos de control fronterizos de Santa Rosa y Francisco Bolognesi.

