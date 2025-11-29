Black Friday 2025: calma tras caos, pero filas y aglomeraciones persisten

Miles de personas madrugaron y aprovecharon descuentos hasta del 75 % en tecnología y productos del hogar

El Black Friday amaneció ayer con un ambiente más ordenado que el del 27, cuando las ofertas anticipadas provocaron empujones, discusiones y hasta peleas. Tras ese inicio caótico, la jornada del Viernes Negro transcurrió con mayor control, aunque persistieron las aglomeraciones: en Guayaquil y en Quito se formaron largas filas, especialmente en los locales de El Coral del norte y de La Magdalena, donde cientos de personas madrugaron para asegurar un lugar.

En Guayaquil, el día comenzó con una llovizna ligera y solo cinco clientes esperando a las 06:00 en El Coral de la Carlos Julio Arosemena, en contraste con el tumulto del día anterior. Aun así, la distribución de tickets para organizar el ingreso generó molestias entre quienes habían llegado desde antes del amanecer.

Clientes cuestionan ingreso anticipado de familiares

Marcos Alarcón, quien llegó a las 05:00 para aprovechar descuentos en productos básicos, cuestionó el proceso al denunciar que empleados permitían el ingreso anticipado de familiares. Consideró injusto que personas que llegaron después accedieran primero, mientras la fila avanzaba lentamente bajo la llovizna.

Más allá de los incidentes aislados, el sector privado considera que este Black Friday será clave para impulsar el consumo al cierre del año. La Cámara de Comercio proyecta ventas por unos $18.600 millones en noviembre, un crecimiento del 9,5% frente a 2024, impulsado por el comercio minorista, las promociones agresivas y la expansión del canal digital.

Ventas del comercio impulsadas por promociones

Solo el sector comercial movería cerca de $8.700 millones, reforzado por las rebajas del Black Friday y del Cyber Monday. Entre ambos días, las ventas alcanzarían entre $1.550 y $1.600 millones, casi el 18% del total mensual, reflejo del peso combinado por las ventas en las tiendas físicas y el comercio electrónico.

En las filas de El Coral, los consumidores buscaban asegurar un espacio antes de la apertura total. Mercedes Vargas, dueña de una panadería en El Guasmo, acude cada año para abastecer su negocio y asegura que los descuentos “son muy buenos”. Reconoce el caos habitual, pero decidió quedarse todo el día pese a haber llegado más tarde de lo previsto.

Jóvenes y estudiantes se suman a la jornada de compras

Entre quienes madrugaron también estuvo Génesis Solís, estudiante de Derecho, que faltó a clases para comprobar si las ofertas eran reales. Aunque temía incidentes por videos virales, la mañana avanzó con tranquilidad y esperaba hacer las compras del mes, aunque advirtió que a veces “es pura propaganda”.

En la avenida Nueve de Octubre se concentraron otras de las primeras ofertas fuertes, con locales de electrodomésticos que abrieron con retraso. En Marcimex, el primer cliente llegó a las 05:30 para adquirir una laptop e impresora tras ver rebajas de hasta el 50%.

Compradores llenan carros con descuentos en tecnología y productos del hogar durante el Black Friday. CARLOS KLINGER

Demanda alta en tecnología y artículos del hogar

En la zona hubo alta demanda de refrigeradoras, televisiones y cocinas, además de descuentos en ropa y artículos del hogar que atrajeron a mujeres jóvenes interesadas en combos y promociones.

En Quito, en el sector de La Y, en el norte, y La Magdalena, en el sur, se registraron también aglomeraciones alrededor de este supermercado. La masiva presencia de clientes provocó incluso una fuerte congestión vehicular en estas zonas.

Compras de primera necesidad y regalos navideños

En el norte, los consumidores optaron por madrugar para entrar pronto a hacer compras de productos de primera necesidad y regalos para la temporada navideña, que está próxima.

Ya adentro de este establecimiento comercial, los compradores aprovecharon las ofertas 2x1 y los descuentos de hasta el 75 % en tecnología y artefactos. A diferencia de un día regular, durante el Black Friday las personas llevaban dos o tres carros llenos de productos como detergentes, cloro, papel higiénico y hasta pantallas gigantes.

Medidas de atención y precaución financiera

Para atender la mayor afluencia se habilitaron todas las cajas (19) y en ellas había decenas de personas esperando para cancelar sus compras con los beneficios por el Black Friday.

Además, si bien el Black Friday concluyó, los consumidores pueden aún realizar compras en línea durante Cyber Monday o en el llamado Black Weekend. Sin embargo, Natalia Garzón, directora ejecutiva de la Fundación Bienestar de la Mutualista Pichincha, menciona que ante estas promociones, rebajas y campañas agresivas los consumidores pueden generar compras impulsivas o incluso sobreendeudamiento.

Ante esta situación, la experta recomendó establecer un propósito claro de compra. “Vamos a estar bombardeados por ofertas por redes sociales, correo y anuncios. Lo primero es no comprar por impulso, sino con un propósito”, recomienda.

La especialista sugiere elaborar una lista de necesidades reales y acompañarla de un presupuesto, que se convierte en el “mejor escudo” para evitar compras innecesarias y no caer después en el arrepentimiento financiero.

