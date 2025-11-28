El Black Friday se calma: Guayaquil despierta sin el caos viral del jueves

EXPRESO constató filas cortas y ambiente tranquilo la mañana del 28 de noviembre en supermercados de Guayaquil

La fila de clientes por las ofertas del viernes negro no fue muy extensa este 28 de noviembre.

El amanecer de este viernes 28 de noviembre del 2025 en Guayaquil tenía un ritmo inesperadamente sereno. En la avenida Carlos Julio Arosemena y en la avenida del Bombero, poco más de una docena de personas formaban filas breves y tranquilas frente a los supermercados, donde un día antes decenas de personas se agolparon por el Black Friday, aguardando desde las 06:00 sin presión ni tumultos.

Una ligera lluvia cayó durante media hora sobre los madrugadores, pero no alteró la calma del ambiente, que —según constató EXPRESO— se mantuvo igual de apacible hasta pasado el mediodía.

Filas cortas y cero caos en el día clave del Black Friday

La escena contrastaba fuertemente con la víspera. El jueves (27 de noviembre), una cadena de supermercados había adelantado las promociones del Black Friday y provocó desbordes en Guayaquil, Quito y Cuenca: filas extensas, rejas forzadas, empujones, manoteos por carritos y estampidas que se viralizaron en decenas de videos. Muchos llegaron a temer que el viernes repetiría ese capítulo.

Esa incertidumbre la vivió también Génesis Solís, quien llegó con su prima y su tía a las 06:00 al local de la Carlos Julio Arosemena. Para su sorpresa, solo siete personas estaban delante.

"Estábamos listas para el relajo”… pero Guayaquil arrancó en total calma

“Pensábamos que iba a haber relajo así como ayer. Ya veníamos preparadas, hasta un bolón veníamos comiendo”, dice entre risas, mientras recuerda la tensión que se vivía en redes sociales la noche anterior.

Génesis, estudiante de Derecho, confiesa que incluso faltó a clases para aprovechar las rebajas. “Voy a decirle al profesor que justo hoy me enfermé”, confiesa con picardía. Su prima ríe; ella la mira con una mezcla de culpa y complicidad antes de rematar: “Ehh… claro, apenas llegue le digo: 'profesor, ya se me fue el dolor de cabeza'”.

Mientras repasa lo que espera encontrar —arroz, aceite, leche y quizá algún electrodoméstico “si alcanza”— señala entre broma y broma a su tía y su prima: “Yo vine con ellas porque son ‘pitionsísimas’ (conflictiva)”, dice, mientras las aludidas niegan exageradamente esa acusación familiar.

La escena afuera de una cadena de supermercados de la avenida Carlos Julio Arosemena fue distinta a la registrada el día anterior. Gerardo Menoscal

La tía, Monserrat García, admite que es la primera vez que se aventura al Viernes negro. “Ojalá no nos decepcionemos, pero igual estoy preparada para cualquier cosa. Imagínese que no empujen como en los videos de ayer”, comenta.

Las familias apuntan a abastecerse para todo el mes

Su objetivo es claro: abastecerse para todo el mes, “si se puede”, aunque reconoce que algunas ofertas suelen ser “cuento”. “Ya me estaba arrepintiendo, pero al final me arriesgué”, dice, acomodándose entre los pocos compradores de la fila.

A unos metros de ellas, en el extremo de la fila, Mercedes Vargas toma la mañana con serenidad. Está con su hijo y viene desde el Guasmo, donde tiene una panadería. Para ella, madrugar por descuentos es una rutina anual. “Vengo a comprar en esta época desde hace 4 años. Compro leche y otras cosas para el negocio y para la casa. Los descuentos son reales y muy buenos”, asegura.

Reconoce que el ambiente suele tornarse salvaje. "Esto es una locura: se pegan, se patean, problemas por arrancharse los coches. Pero no me importa, yo tengo que llevar para la casa y para mi negocio", dice. El jueves quiso ir, aunque ya conocía el relajo. Lo asumía. No pudo por asuntos personales. Ayer, en cambio, llegó puntual a las 06:30.

Eso sí, hay algo que jamás hará: dormir en la fila. “No llego nunca a estar desde el día anterior, pero desde que llego ya comienzo a cuidar mi puesto. Gente que se mete, le grito: ¡Vaya a la cola!".

