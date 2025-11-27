ChatGPT ahora crea guías de compra personalizadas: la nueva función de OpenAI
Cada año, millones de consumidores se enfrentan al mismo dilema: demasiadas opciones, demasiadas pestañas abiertas y poco tiempo para comparar. Encontrar “lo mejor” ya no es solo cuestión de precio, sino de filtrar, entender y decidir sin agotarse en el intento. Precisamente para ese tipo de caos cotidiano nació la nueva función de OpenAI: shopping research, una herramienta que convierte a ChatGPT en un asistente de compras capaz de investigar, comparar y armar guías personalizadas en minutos.
Una nueva forma de comprar: ChatGPT te pregunta, compara y arma tu guía
La función se activa cuando el usuario hace una consulta de compra, como:
- “¿Cuáles son los mejores descuentos para skin care en Amazon?”
A partir de ahí, ChatGPT despliega una experiencia completamente distinta, muy visual y guiada, como la que muestran tus capturas.
Primero, presenta un resumen automático de lo que encontró en la web, clasificando los productos más atractivos según descuentos, valoraciones y disponibilidad.
En el ejemplo, ChatGPT detectó que los mejores descuentos estaban en sueros, con opciones por debajo de $ 50.
Ejemplo real: así responde ChatGPT al buscar descuentos de skin care
El flujo funciona así:
- Resumen de hallazgos
ChatGPT muestra un bloque inicial:
“Al momento hay descuentos muy buenos en sérums, justo lo que suele dar más valor rápido y queda dentro de presupuestos modestos”.
Esto resume el panorama actual para que el usuario entienda, en segundos, dónde están las mejores oportunidades.
- La mejor oferta ahora
ChatGPT selecciona un producto destacado, como en el ejemplo: WNP Vitamin C Serum — $14.35
Incluye: porcentaje de descuento, precio típico vs. precio rebajado, reseñas clave, ventajas y desventajas, enlace minorista; es decir, hace la primera comparación pesada por ti.
- Refinar la búsqueda (interacción guiada)
Luego, ChatGPT te pide que selecciones tus objetivos: Hydration, Anti-aging, Acne/oil control, Brightening. Este paso permite personalizar la guía aún más.
La experiencia es visual, con botones grandes y limpios.
- Asistente de compras
Desde allí, ChatGPT entra en modo interactivo, preguntando detalles como: presupuesto, tamaño del producto, ingredientes preferidos, frecuencia de uso, tipo de piel.
Y, mientras respondes, el sistema ajusta toda la investigación.
- Vista previa de la función “Shopping research”
Antes de generar el informe final, ChatGPT muestra la tarjeta:
“Shopping research scours the web and uses your feedback to create a personalized buying guide in minutes” (La investigación de compras explora la web y usa tus comentarios para crear una guía de compra personalizada en minutos). Con un botón: Get started.
Al presionarlo, el usuario recibe una guía más extensa, comparada y completa, con varias opciones, alternativas similares y un desglose que normalmente tomaría horas investigar manualmente.
Disponible incluso para usuarios del plan gratuito
OpenAI confirmó que la herramienta está disponible desde hoy para usuarios en los planes: Free, Go, Plus, Pro y funciona tanto en la app móvil como en la web.
Compras directas desde ChatGPT (en camino)
Aunque hoy el asistente redirige a las páginas de los minoristas para completar la compra, OpenAI adelanta que pronto se habilitará Instant Checkout, con el que será posible comprar sin salir de ChatGPT.
Privacidad y precisión
- OpenAI aclaró que las conversaciones del usuario no se comparten con tiendas ni anunciantes.
- Los resultados se basan únicamente en información pública de comercios verificables.
- La función emplea el modelo GPT5-mini, especializado en lectura de páginas web, verificación de fuentes y análisis de productos.
- Aun así, recomienda revisar siempre el sitio oficial del vendedor para confirmar precios y disponibilidad.
Un aliado en la temporada de compras más intensa
Shopping research llega en el momento exacto: Black Friday, Cyber Monday y la Navidad.
La promesa de OpenAI es reducir ruido, eliminar búsquedas caóticas y ofrecer claridad inmediata, sin publicidad y sin perder horas comparando ofertas.
Con esta función, ChatGPT busca convertirse en el asesor de compras más confiable del usuario digital moderno.
