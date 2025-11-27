ChatGPT ahora crea guías de compra personalizadas: la nueva función de OpenAI

OpenAI lanzó 'shopping research', la nueva función de ChatGPT que crea guías de compra personalizadas

Una computadora portátil muestra en pantalla la nueva función shopping research de ChatGPT, que analiza descuentos en productos de skin care y genera guías de compra personalizadas en tiempo real.

Cada año, millones de consumidores se enfrentan al mismo dilema: demasiadas opciones, demasiadas pestañas abiertas y poco tiempo para comparar. Encontrar “lo mejor” ya no es solo cuestión de precio, sino de filtrar, entender y decidir sin agotarse en el intento. Precisamente para ese tipo de caos cotidiano nació la nueva función de OpenAI: shopping research, una herramienta que convierte a ChatGPT en un asistente de compras capaz de investigar, comparar y armar guías personalizadas en minutos.

Una nueva forma de comprar: ChatGPT te pregunta, compara y arma tu guía

La función se activa cuando el usuario hace una consulta de compra, como:

“¿Cuáles son los mejores descuentos para skin care en Amazon?”

A partir de ahí, ChatGPT despliega una experiencia completamente distinta, muy visual y guiada, como la que muestran tus capturas.

Primero, presenta un resumen automático de lo que encontró en la web, clasificando los productos más atractivos según descuentos, valoraciones y disponibilidad.

En el ejemplo, ChatGPT detectó que los mejores descuentos estaban en sueros, con opciones por debajo de $ 50.

La función 'Shopping Research' permite iniciar una investigación detallada de compras, analizando la web y usando la retroalimentación del usuario para crear una guía adaptada en minutos. captura

Ejemplo real: así responde ChatGPT al buscar descuentos de skin care

El flujo funciona así:

Resumen de hallazgos

ChatGPT muestra un bloque inicial:

“Al momento hay descuentos muy buenos en sérums, justo lo que suele dar más valor rápido y queda dentro de presupuestos modestos”.

Esto resume el panorama actual para que el usuario entienda, en segundos, dónde están las mejores oportunidades.

La mejor oferta ahora

ChatGPT selecciona un producto destacado, como en el ejemplo: WNP Vitamin C Serum — $14.35

Incluye: porcentaje de descuento, precio típico vs. precio rebajado, reseñas clave, ventajas y desventajas, enlace minorista; es decir, hace la primera comparación pesada por ti.

Refinar la búsqueda (interacción guiada)

Luego, ChatGPT te pide que selecciones tus objetivos: Hydration, Anti-aging, Acne/oil control, Brightening. Este paso permite personalizar la guía aún más.

La experiencia es visual, con botones grandes y limpios.

La herramienta pregunta por las necesidades específicas del usuario —como hidratación, anti-edad o control de acné— para ajustar la búsqueda y afinar las recomendaciones. captura

Asistente de compras

Desde allí, ChatGPT entra en modo interactivo, preguntando detalles como: presupuesto, tamaño del producto, ingredientes preferidos, frecuencia de uso, tipo de piel.

Y, mientras respondes, el sistema ajusta toda la investigación.

Vista previa de la función “Shopping research”

Antes de generar el informe final, ChatGPT muestra la tarjeta:

“Shopping research scours the web and uses your feedback to create a personalized buying guide in minutes” (La investigación de compras explora la web y usa tus comentarios para crear una guía de compra personalizada en minutos). Con un botón: Get started.

Al presionarlo, el usuario recibe una guía más extensa, comparada y completa, con varias opciones, alternativas similares y un desglose que normalmente tomaría horas investigar manualmente.

ChatGPT muestra una guía de compra personalizada con los mejores descuentos en productos de skin care, incluyendo precios actualizados, reseñas y comparaciones en tiempo real. Captura

Disponible incluso para usuarios del plan gratuito

OpenAI confirmó que la herramienta está disponible desde hoy para usuarios en los planes: Free, Go, Plus, Pro y funciona tanto en la app móvil como en la web.

Compras directas desde ChatGPT (en camino)

Aunque hoy el asistente redirige a las páginas de los minoristas para completar la compra, OpenAI adelanta que pronto se habilitará Instant Checkout, con el que será posible comprar sin salir de ChatGPT.

Privacidad y precisión

OpenAI aclaró que las conversaciones del usuario no se comparten con tiendas ni anunciantes.

Los resultados se basan únicamente en información pública de comercios verificables.

La función emplea el modelo GPT5-mini, especializado en lectura de páginas web, verificación de fuentes y análisis de productos.

Aun así, recomienda revisar siempre el sitio oficial del vendedor para confirmar precios y disponibilidad.

Un aliado en la temporada de compras más intensa

Shopping research llega en el momento exacto: Black Friday, Cyber Monday y la Navidad.

La promesa de OpenAI es reducir ruido, eliminar búsquedas caóticas y ofrecer claridad inmediata, sin publicidad y sin perder horas comparando ofertas.

Con esta función, ChatGPT busca convertirse en el asesor de compras más confiable del usuario digital moderno.

