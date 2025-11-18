¿Qué es Cloudflare, la plataforma que usa X y otros gigantes tecnológicos?

Esta mañana se reportó la caída del servidos más usado en el mundo

Referencial. La hiperconectividad en el mundo se facilita con servidores.

La mañana de este 18 no noviembre, el mundo se despertó con fallas en sus páginas web y aplicaciones. Eso se debió a la caída de Cloudflare, el servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) más utilizado del mundo. ¿Pero a qué se dedica esta empresa?

"Cloudflare es la nube para el mundo interconectado", así lo define su página web. La hiperconectividad es la conexión permanente entre personas, dispositivos y sistemas gracias a las tecnologías digitales.

Este fenómeno plantea retos importantes en seguridad, rendimiento y privacidad. Para enfrentar estos desafíos, el servidor Cloudflare ofrece a sus usuarios herramientas que facilitan la conexión y brindan protección.

Protección global

"Los servicios de Cloudflare son fáciles de integrar y gestionar, son rentables y están disponibles desde una única interfaz unificada, lo que ayuda incluso a las organizaciones más grandes y especializadas a reducir la complejidad informática y a recuperar el control de su entorno", es parte de la información expuesta en la web.

Por otro lado, el servidor ofrece este servicio a pequeñas y grandes empresas. "Brindamos servicios de seguridad, rendimiento y desarrollo a organizaciones de todos los tamaños, ofrecemos protección y velocidad para empresas a millones de empresas emergentes, pequeñas empresas y desarrolladores particulares", explican.

Cerca de las 10:00, las intermitencias en varias plataformas empezaron a mejorar y funcionar con normalidad.

