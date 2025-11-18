Expreso
ChatGPT y Canva caen a nivel global.
ChatGPT y Canva también presentan problemas por la caída de Cloudflare

La plataforma de Inteligencia Artificial presenta problemas de conexión 

La caída de Cloudflare, el servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) más utilizado del mundo, ha ocasionado que varias plataformas generen inconsistencias entre las que se destacan la red social X, ChatGPT y Canva.

El reporte de usuarios se evidenció luego de que estas plataformas, que dependen de los servicios de Cloudflare para funcionar correctamente, no cargaran o se generaran mensajes de "error".

Los usuarios reciben este mensaje al ingresar a Canva.
La caída ha alcanzado una magnitud global que incluso otras páginas web que se encargan de monitorear estos problemas han dejado de funcionar.

¿Cuándo volverá a funcionar la IA ChatGPT y Canva?

Por el momento, no hay novedades oficiales respecto al funcionamiento de las plataformas afectadas o de la reparación. Sin embargo, se conoce que la empresa reconoce el error, aunque aún no se sabe qué lo causó y se encuentra investigando lo sucedido.

Mensaje que aparece al ingresar a ChatGPT
