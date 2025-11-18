La red social X sufrió caída: ¿Qué pasó y cómo saber si ya funciona?

La red social X sufrió una repentina caída la mañana de este martes 18 de noviembre. Alrededor de las 07:00 (hora de Ecuador) la plataforma dejó de funcionar. No se podía enviar posteos, incluso en algunos casos la página ni siquiera cargaba en su totalidad. Aparecía la clásica frase: "ha ocurrido un error vuelve a cargar".

Según se informó, el problema no fue de X directamente, sino de Cloudflare, un servicio de la nube del que dependen diversas plataformas. Dicha empresa reconoció que había un problema y anunció que lo estaban resolviendo.

Alrededor de las 07:10 (hora de Ecuador), X volvió a funcionar, aparentemente sin problemas. Sin embargo, hay que estar pendientes porque podría volver a suceder en lo que va del día. No se ha detallado en sí cuál fue el motivo de la caída, lo que sí se sabe es que fue a nivel mundial ya que varios países lo reportaron.

¿Cómo saber si X funciona?

Para poder estar pendientes de si la plataforma ya trabaja con normalidad te recomendamos usar la página Downdetector, donde puedes confirmar la falla. Dicha página te dirá si es algo que solo te afecta a tí, a tu ciudad, país o es a nivel global. A veces los problemas son de conexión de internet o en casos como este de la misma red social.

Por lo que ahora hay que estar pendiente si X sigue funcionando de formal normal o vuelve a sufrir una caída en lo que va del día. Por lo pronto la incidencia solo duró unos minutos y ya puedes usar la plataforma sin problema.

