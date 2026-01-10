Policía confirma que la masacre en Machala fue planificada y el objetivo sobrevivió

La Policía confirmó que la masacre de una familia en Machala tiene que ver con disputa entre bandas delictivas

Los atacantes primero dispararon contra la familia y luego incendiaron la casa.

Las investigaciones por la masacre que dejó cuatro integrantes de una familia fallecidos, entre ellos dos menores de edad, en el barrio 18 de Octubre de Machala, avanzan bajo la tesis de un ajuste de cuentas entre estructuras delictivas, según confirmó el jefe del Distrito Machala de la Policía Nacional, Pablo Fajardo.

El crimen ocurrió la madrugada del viernes 9 de enero de 2026, cuando sujetos armados atacaron una vivienda, dispararon contra sus ocupantes y posteriormente incendiaron el inmueble, provocando la explosión de un cilindro de gas. El hecho causó conmoción en la ciudad por la extrema violencia empleada y la muerte de adolescentes.

De acuerdo con la autoridad policial, las líneas investigativas apuntan a conflictos previos vinculados con actividades delictivas y amenazas registradas días antes del atentado.

El oficial recalcó que las indagaciones continúan en coordinación con la Fiscalía, mientras unidades especializadas realizan análisis balísticos, levantamiento de indicios y revisión de cámaras de seguridad del sector.

El crimen fue planificado y dirigido contra una persona específica que logró sobrevivir. Según información policial, los agresores buscaban a esta mujer desde horas antes y sabían exactamente quiénes habitaban en la casa.

Fuentes investigativas señalaron que el uso de prendas similares a uniformes policiales, armamento de alto calibre y gasolina responde a un modus operandi propio de estructuras criminales organizadas que operan en la provincia.

El objetivo sobrevivió al ataque

La mujer que habría sido el blanco del ataque denunció que recibió amenazas de muerte en días anteriores, presuntamente por conflictos personales y una riña ocurrida en la Zona Rosa de Machala, además de problemas con su exconviviente, conocido con el alias de “Jampier”.

De acuerdo con su testimonio, el jueves 8 de enero de 2026 recibió una llamada telefónica desde un número desconocido en la que le advirtieron que ya estaba “regalada” y que “la iban a picar”, una amenaza que horas después se materializó en el ataque armado, en contra de su hermana, cuñado y sus dos sobrinos.

La víctima aseguró que también le ordenaron salir de la vivienda porque irían a matarla. Sin embargo, decidió permanecer en el inmueble, donde se encontraban otros miembros de su familia, incluidos los menores que terminaron perdiendo la vida.

Durante el ataque, los sicarios lograron ubicarla escondida en el baño, la sacaron y la obligaron a arrodillarse. Aunque le apuntaron con un arma de fuego, el disparo no se ejecutó, lo que permitió que sobreviviera al atentado.

Una de las víctimas tenía antecedentes

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura, Enrique Leonardo Meza Rogel, uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por robo, tenencia ilegal de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, datos que están siendo analizados dentro del contexto del crimen.

Las autoridades también investigan una posible vinculación indirecta de la occisa Johanna Valarezo con alias “Teresa”, esta última mujer asesinada el pasado 2 de diciembre de 2025 en el centro de Machala y que, según la Policía, había recibido amenazas de un grupo delictivo organizado.

Alias “Teresa” era conviviente de una persona privada de libertad que falleció en la masacre carcelaria registrada el 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad de Machala, hecho que dejó 35 internos muertos.

Esta conexión refuerza la tesis policial de que el ataque ocurrido en el barrio 18 de Octubre respondería a una retaliación entre grupos delictivos organizados que disputan territorio y ajustes de cuentas en la capital orense.

