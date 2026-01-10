Salitre: Identificaron al joven decapitado, desmembrado y abandonado entre maleza

Las autoridades presumen que la víctima tenía más de 24 horas de haber sido asesinada con un machete

La crueldad del crimen conmocionó a los habitantes del recinto Poza de Cacao.

Las fotografías de los tatuajes que tenía en la pierna izquierda, que se viralizaron en redes sociales, permitieron identificar el cadáver de Anthony Estiven Llaguno Moyano.

Su cuerpo fue hallado decapitado y desmembrado en seis partes, dentro de un saco de yute, en los matorrales de la vía que conduce al recinto Poza de Cacao, en el cantón Salitre, provincia del Guayas.

Hasta las 11:00 de este sábado 10 de enero, la Policía tomaba versiones a los moradores del mencionado recinto para determinar cuántas personas habrían participado en este crimen.

Dos albañiles, la tarde del jueves 8 de enero, cuando caminaban hacia el recinto, se percataron de que entre la maleza había un bulto dentro de un saco de yute negro, así como más restos humanos en dos fundas plásticas sujetas con cinta de embalaje, de las cuales emanaba un fuerte olor. De inmediato se lo comunicaron a sus vecinos.

La curiosidad de los comuneros fue latente, por lo que tomaron un pedazo de caña seca y rompieron parte de la funda donde se encontraba el bulto, llevándose la desagradable sorpresa de que se trataba del cuerpo de un hombre dividido en varias partes. Tras superar el impacto, informaron a la Policía de la parroquia.

La Policía confirmó que el cadáver del joven, de 26 años, se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Además, se presume que el sitio donde fue hallado corresponde a una escena secundaria, por lo que se sospecha que el crimen se cometió en otro lugar y el cuerpo fue abandonado en este sector desolado de la vía que conduce a la parroquia Vernaza.

Peritos de Criminalística verificaron que la víctima tenía varios tatuajes en ambos lados de la pierna izquierda, entre ellos una cruz, un signo de dólar, una palmera y la figura de un ovni, los cuales permitieron su identificación.

Uno de los albañiles que realizó el hallazgo tuvo una crisis nerviosa, por lo que hasta este sábado permanecía bajo supervisión médica en una casa de salud de la cabecera cantonal.

“Estaba preparando la merienda cuando mis primos y otros familiares gritaban que había un muerto enfundado en los matorrales de la vía. Dejé de preparar los alimentos y nos fuimos al lugar, donde no se soportaba el mal olor. A este hombre, al parecer, lo vinieron a dejar botado”, relató Gina Plúas, habitante del sector.

Se lo habría desmembrado con un machete

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización Leer más

Una fuente policial aseguró que todas las partes del cadáver estaban completas y que, al parecer, la división del cuerpo se realizó con un machete, en seis partes.

Manuel Briones Macías, médico legista de Salitre, manifestó a EXPRESO que la víctima era oriunda de San Juan, del cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, y que, por versiones de sus familiares, se conoció que actualmente residía en la zona del cantón Baba.

Hasta el cierre de este reportaje, el jefe del Distrito Policial de Salitre no se pronunciaba sobre este asesinato que mantiene alarmados a los habitantes de la zona rural y de la cabecera cantonal de la denominada Capital Montubia del Ecuador.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!