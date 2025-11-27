Black Friday: tarifas aéreas bajan hasta 45 % en rutas locales y al extranjero

Latam, Avianca y JetBlue activaron rebajas en vuelos y paquetes desde el 26 de noviembre del 2025

Referencial.Una viajera sostiene su pasaporte junto a su maleta antes de iniciar su vuelo durante la temporada de ofertas.

Las aerolíneas que operan en Ecuador lanzaron sus campañas por el Black Friday desde este 26 de noviembre, con promociones que se mantienen hasta la próxima semana. Latam Airlines, Avianca y JetBlue activaron rebajas en boletos y paquetes turísticos que incluyen hoteles y cruceros.

Las ofertas abarcan rutas domésticas y destinos internacionales con variaciones según fecha de viaje, origen y disponibilidad.

Latam Airlines: rebajas en rutas nacionales e internacionales

La campaña Black Friday Latam entró en vigencia el 26 de noviembre y estará disponible hasta el 28 de noviembre del 2025. La aerolínea ofrece pasajes con descuentos de hasta el 33 %, aplicables tanto a vuelos dentro del país como a conexiones hacia Sudamérica. Las tarifas ya incluyen impuestos y tasas aeroportuarias.

Venezuela corta vuelos a Iberia, Avianca, Latam y más: esta es la razón Leer más

En las rutas nacionales destacan varios ajustes. Para un vuelo de ida de Guayaquil a Quito programado para el 4 de diciembre del 2025, el precio baja de $ 62 a $ 49,25, equivalente a un 21 % de rebaja.

En la ruta Guayaquil–Cuenca, con salida el 8 de diciembre, la tarifa desciende de $ 58 a $ 42,35, lo que implica un 27 % de descuento.

En vuelos internacionales también se observan rebajas significativas. Desde Quito hacia Santiago de Chile, con fecha del 16 de abril del 2026, el pasaje baja de $ 302 a $ 197,13, equivalente a un 35 % de descuento.

Para la ruta Guayaquil–Buenos Aires, con salida el 13 de marzo del 2026, la tarifa cae de $ 267 a $ 198,12, un 29 % menos.

Avianca activa su campaña Black Sale

La aerolínea Avianca lanzó la promoción Black Sale, que estará disponible hasta el 28 de noviembre del 2025. La propuesta permite adquirir pasajes con descuentos de hasta el 45 %, válidos para viajar hasta mayo del 2026.

En rutas nacionales, un boleto por trayecto entre Quito y Manta se ubica en $ 47 gracias a un 39 % de descuento. Hacia Guayaquil, el valor es de $ 53 (rebaja del 29 %), mientras que el trayecto hacia Cuenca se ofrece en $ 57, con una reducción del 39 %.

En la oferta internacional se incluyen rutas hacia Curazao por $ 196 (descuento del 45 %), Lima por $ 200 (rebaja del 10 %) y Bogotá por $ 145, lo que representa un 35 % menos.

RELACIONADAS Estos son los artículos que entran a Ecuador sin pagar impuestos por el Black Friday

JetBlue Vacations extiende su campaña hasta diciembre

Alerta sobre la estafa 'Hola, tengo algo importante': Consejos de las autoridades Leer más

La estadounidense JetBlue inició su oferta JetBlue Vacations el 26 de noviembre del 2025, con vigencia hasta el 5 de diciembre del 2025.

Esta propuesta incluye descuentos de hasta $ 1.000 en paquetes que combinan vuelo + hotel o vuelo + crucero. Además, permite reservar con un depósito inicial desde $ 99, según el tipo de paquete y el monto total de la compra.

En todos los casos, las aerolíneas recomiendan a los viajeros revisar condiciones, cambios permitidos y disponibilidad, ya que las tarifas promocionales suelen agotarse con rapidez durante el Black Friday

Con estas campañas activas hasta la primera semana de diciembre del 2025, los usuarios cuentan con una ventana amplia para planificar viajes nacionales e internacionales con precios más bajos de lo habitual.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ