Crueldad atemoriza en El Empalme: En botadero se encontró un cuerpo decapitado

Es el segundo caso similar en Guayas, luego de que otro cuerpo sin cabeza fue abandonado en un recinto de Salitre

El cuerpo de Ángel Gabriel Landaeta Mendoza, quien recién cumplió 25 años, fue llevado hasta la morgue de Quevedo.

En el límite entre Guayas y Los Ríos, el hallazgo en un botadero generó preocupación en los habitantes del sector La Puntilla, del cantón El Empalme.

Los moradores hallaron el cadáver de Ángel Gabriel Landaeta Mendoza, quien cumplió 25 años el pasado lunes.

Su asesinato se cometió con extrema violencia. La cabeza había sido cercenada y tenía cortes junto a los tatuajes que poseía en brazo y torso.

Por estas muestras de extrema violencia, se presume que su muerte respondió a un ajuste de cuentas, algo que la Policía Nacional investiga.

El cadáver fue llevado hasta la morgue de Quevedo, donde acudió su madre para realizar los trámites, en medio de una evidente conmoción.

Al dolor se sumaba la preocupación de trasladar el cadáver a su natal Venezuela, donde Landaeta pretendía volver para reencontrarse con su familia, según contaron sus allegados.

Otro crimen violento golpeó a Salitre

Este asesinato tuvo similares características otro cometido en Salitre, donde habitantes del recinto Poza de Cacao encontraron entre matorrales el cuerpo embalado y decapitado de Anthony Estiven Llaguno Moyano.

La violencia no abandona Guayas, que en 2025 (con el corte al 28 de noviembre) registró 893 muertes violentas, sin contar la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, según datos a los que accedió EXPRESO.

Mientras las autoridades siguen contando muertos, en una estadística que no tiene frenos, los habitantes de los diferentes cantones siguen viviendo entre el miedo y la desesperanza.

