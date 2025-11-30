Maduro dispone "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países

La autoridad aérea de EE. UU. advirtió “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países por la suspensión de varios vuelos, tras la advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"El presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, sin que ofreciera mayores detalles.

Además, dijo que Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para "el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita".

"El Gobierno de EE.UU. complace solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela", agregó la funcionaria, al referirse a la dirigente opositora y premio Nobel de paz 2025, actualmente en la clandestinidad. La entrega del galardón está prevista para el próximo 10 de diciembre en Oslo, la capital de Noruega.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano cerrado, mensaje que se sumó a un aviso difundido hace una semana por autoridades de ese país.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Respuesta del Gobierno de Venezuela al mensaje de Donald Trump

El Ejecutivo de Maduro denunció "ante el mundo", en un comunicado publicado por la Cancillería, que tales afirmaciones de Trump "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país.

El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo, revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país.

