Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

Foto de archivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (i), en la apertura de la sesión número 25 de la Knesset mientras el presidente israelí, Isaac Herzog (c), escucha.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina del jefe del Estado.

"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", indicó la presidencia israelí en un comunicado.

(Te puede interesar: Maduro dispone "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países)

A principios de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar a Netanyahu, defendiendo su papel en la gestión del país.

Ya durante su visita en octubre, el mandatario estadounidense pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", le dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?".

La carta del equipo de abogados de Netanyahu, difundida por la presidencia, comienza mencionando la misiva de Trump y pide en base a ella el indulto y la conclusión de los procedimientos penales contra el primer ministro.

Petro pregunta a Trump "bajo qué norma" anuncia el cierre de espacio aéreo venezolano Leer más

La jefatura del Estado detalló que la petición ha sido transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá las opiniones de las autoridades relevantes en esta cartera, en manos de Yariv Levin, del Likud (el partido de Netanyahu).

Estas opiniones se enviarán al asesor legal de Herzog para que este pueda formular su opinión.

"Los procedimientos penales en el caso del primer ministro perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional", se indica en la misiva del equipo de Netanyahu.

RELACIONADAS Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Concluir el juicio de corrupción por el "bien" de Israel

Los abogados del mandatario se apoyan en su "gestión" de los conflictos que Israel ha afrontado en los últimos dos años, como la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, la emprendida contra Líbano, los ataques a los hutíes de Yemen, la guerra de Irán o las crecientes tensiones con Siria.

"Es evidente que el primer ministro debe, a partir de ahora, dedicar toda su fuerza, energía tiempo e inteligencia a liderar el Estado de Israel", señalan.

La carta de Netanyahu recoge en numerosas ocasiones que su "interés personal" es continuar el juicio bajo la certeza de que será absuelto. En contraposición, asegura que el "bien del Estado" de Israel, entendido como el interés público, depende de que el juicio concluya.

Bajo presión, ucranianos logran sortear el reclutamiento ruso Leer más

"El primer ministro está dispuesto a solicitar el indulto a Su Excelencia, aunque al hacerlo renuncia a su derecho a llevar adelante el proceso legal en su caso hasta el final y esto, como se ha dicho, se debe al interés público general. El bien del pueblo y del Estado siempre ha estado y siempre estará ante los ojos del primer ministro, y así es ahora", se afirma.

Netanyahu tiene tres causas abiertas por corrupción

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

(Lee también: España: Peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68 % tras la reforma)

Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

El primer ministro israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!