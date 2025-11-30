España: Seguidores del PP se movilizan para exigir la convocatoria a elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece un discurso durante la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, este domingo 30 de noviembre.

Este domingo 30 de noviembre, el conservador Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición en España, reunió a miles de personas en el centro de Madrid para exigir la convocatoria de elecciones ante la corrupción que, a su entender, rodea al Gobierno y al Partido Socialista (PSOE) del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

La concentración, que reunió a 80.000 personas según el PP -40.000 según el conteo del Ejecutivo-, llevaba por lema “Efectivamente: ¿mafia o democracia?” y se desarrolló en las inmediaciones del Templo de Debod, un milenario santuario egipcio donado a España en 1968, que se encuentra en un parque cercano a la calle Ferraz, donde se ubica la sede del Partido Socialista.

En ese escenario se han vuelto a manifestar los conservadores contra Sánchez al término de una semana marcada por la entrada en prisión provisional del exministro de Transporte y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de un antiguo asesor suyo, Koldo García, investigados por presuntas comisiones cobradas por contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mencionó durante su discurso a Ábalos -el primer diputado en activo en entrar en prisión en España, aunque ya no está en las filas del PSOE-, a otros políticos socialistas, a familiares de Sánchez y a representantes institucionales que están siendo investigados por la justicia para proclamar, ante una multitud que coreaba “Pedro Sánchez, dimisión”, que “ya basta”.

“El sanchismo -como los conservadores se refieren de forma despectiva al Gobierno de Sánchez- es corrupción política, económica, institucional, social y moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”, dijo Feijóo.

Defendiendo que la legislatura es “absurda” y que no debería durar “ni un día más”, el líder del PP pidió nuevamente la convocatoria de elecciones y se dirigió al PSOE y al resto de partidos del Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez depende de numerosas fuerzas que no siempre apoyan sus proyectos o leyes.

Al PSOE y a sus votantes les preguntó Feijóo “cuánto más vais a tragar” y auguró que mirarán “esta etapa” de su historia “con vergüenza”.

Séptima manifestación en contra de Pedro Sánchez en dos años

Esta fue la séptima manifestación que ha convocado contra Sánchez en los dos años de la actual legislatura.

La convocada por el PP no fue la única protesta contra el Gobierno de Sánchez realizada este domingo: la organización juvenil Revuelta, próxima al partido de extrema derecha Vox, hizo un llamamiento a través de redes sociales para manifestarse frente a la sede del PSOE.

Varias decenas de personas se sumaron al llamado y una de ellas fue detenida durante la protesta, a la que no acudió ningún dirigente de Vox. Tras protestar frente a la sede del PSOE, Revuelta pidió a los manifestantes dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

La Policía les cortó el paso, lo que derivó en algunos enfrentamientos y cargas policiales.

