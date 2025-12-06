OEA exige agilizar escrutinios en Honduras tras 18 horas de silencio

-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, habla durante una rueda de prensa.

la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades hondureñas a acelerar el procesamiento de las actas de las elecciones del 30 de noviembre. El llamado se produce luego de que el escrutinio permaneciera detenido por más de 18 horas, generando incertidumbre en una contienda presidencial sumamente cerrada.

¿Qué irregularidades detectó la misión de observación?

El organismo internacional, encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, emitió un informe advirtiendo sobre varios problemas logísticos y operativos. La Misión señaló demoras significativas, fallas técnicas y una "falta de pericia" en el procesamiento de los datos.

Estos inconvenientes han afectado directamente la divulgación de los resultados preliminares, impidiendo que la ciudadanía conozca con rapidez el desenlace de los comicios. Ante este escenario, la OEA exigió claridad y eficiencia en las etapas pendientes, que incluyen la revisión de actas no contabilizadas, el escrutinio especial y la resolución de impugnaciones.

Con el 88,02 % de las actas procesadas, los resultados muestran un escenario de alta competencia política. Según los datos oficiales, el margen entre los dos principales candidatos es estrecho

Nasry Asfura Lidera la contienda con el 40,19 % de los votos; : Le sigue muy de cerca Salvador Nasralla, con un 39,49 %. Rixi Moncada está tercera con 19,30%.

Debido a lo ajustado del resultado, los observadores internacionales mantienen un seguimiento continuo tanto en los centros de conteo como en las bodegas electorales. La Misión hizo un llamado a la calma, recordando a los partidos políticos y a la ciudadanía la importancia de ejercer vigilancia pacífica sobre el proceso democrático hasta que se cuente el último voto.

