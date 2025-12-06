Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Ente electoral de Hon (15568676)
-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, habla durante una rueda de prensa.EFE

OEA exige agilizar escrutinios en Honduras tras 18 horas de silencio

Nasry Asfura mantiene una leve ventaja en un conteo marcado por fallas técnicas

la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades hondureñas a acelerar el procesamiento de las actas de las elecciones del 30 de noviembre. El llamado se produce luego de que el escrutinio permaneciera detenido por más de 18 horas, generando incertidumbre en una contienda presidencial sumamente cerrada.

RELACIONADAS

¿Qué irregularidades detectó la misión de observación?

El organismo internacional, encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, emitió un informe advirtiendo sobre varios problemas logísticos y operativos. La Misión señaló demoras significativas, fallas técnicas y una "falta de pericia" en el procesamiento de los datos.

Estos inconvenientes han afectado directamente la divulgación de los resultados preliminares, impidiendo que la ciudadanía conozca con rapidez el desenlace de los comicios. Ante este escenario, la OEA exigió claridad y eficiencia en las etapas pendientes, que incluyen la revisión de actas no contabilizadas, el escrutinio especial y la resolución de impugnaciones.

Candidatos presidenciales en Honduras

Honduras: Empate técnico en las elecciones presidenciales, diferencia de 515 votos

Leer más

Con el 88,02 % de las actas procesadas, los resultados muestran un escenario de alta competencia política. Según los datos oficiales, el margen entre los dos principales candidatos es estrecho

Nasry Asfura Lidera la contienda con el 40,19 % de los votos;  : Le sigue muy de cerca Salvador Nasralla, con un 39,49 %. Rixi Moncada está tercera con 19,30%.

Debido a lo ajustado del resultado, los observadores internacionales mantienen un seguimiento continuo tanto en los centros de conteo como en las bodegas electorales. La Misión hizo un llamado a la calma, recordando a los partidos políticos y a la ciudadanía la importancia de ejercer vigilancia pacífica sobre el proceso democrático hasta que se cuente el último voto.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Quién es Elías Legendre, de 17 años, que debutó en Francia como la joya del Rennes?

  2. Policía detona explosivo dejado en un local comercial de Salinas

  3. OEA exige agilizar escrutinios en Honduras tras 18 horas de silencio

  4. Negociaciones de paz en Ucrania avanzan entre ataques rusos y gestión europea

  5. Pasajeros que conecten en Lima deberán pagar una tarifa adicional

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  2. CAL oficialista calificó por primera vez juicio político contra funcionario de Noboa

  3. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

  4. La inseguridad se cobra la vida de un exfuncionario de la Contraloría

  5. HealthBird: José Neira lanza la versión más inverosímil posible

Te recomendamos