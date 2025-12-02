Honduras: Empate técnico en las elecciones presidenciales, diferencia de 515 votos

El CNE suspendió el conteo por fallas técnicas en las elecciones hondureñas con un virtual empate entre los dos candidatos

Imágenes de archivo de los aspirantes presidenciales hondureños Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la contienda presidencial en Honduras se encuentra en un 'empate técnico' entre el conservador Nasry Asfura y el centrista Salvador Nasralla, luego de suspender temporalmente el escrutinio por fallas técnicas.

Con el 57% de las actas procesadas, Asfura —apoyado en los últimos días por el presidente estadounidense Donald Trump— suma 749.022 votos (39,92%), mientras que Nasralla, reconocido expresentador de televisión, registra 748.507 votos (39,89%). La distancia entre ambos es de apenas 515 sufragios.

En tercer puesto aparece Rixi Moncada, exministra de Defensa y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, con 19,16%, lejos de los dos aspirantes punteros.

Rixi Moncada, candidata del partido Libre, se pronuncia este lunes en Tegucigalpa. Foto: EFE

Ante la estrechez de los resultados, el CNE pidió a la ciudadanía actuar con “paciencia y prudencia” hasta que se reactive el conteo y exista una proclamación oficial.

Las elecciones del domingo —que incluyeron la renovación del Congreso y autoridades locales— se desarrollaron sin incidentes, aunque semanas antes tanto el partido Libre como la oposición advirtieron riesgos de fraude, lo que elevó las dudas sobre la transparencia del proceso.

¿Qué define al ganador en un escenario tan estrecho?

En Honduras no existe segunda vuelta, por lo que el cargo se otorga al postulante que obtenga más votos, incluso si la ventaja es mínima.

Esto solo ocurre después de que se contabilicen todas las actas.

Hasta ahora, el CNE ha revisado el 57% de las boletas, y la diferencia es tan reducida que se considera dentro del margen estadístico.

Por esta razón, no puede trazarse una tendencia clara, lo que constituye un empate técnico.

Cuando el conteo concluya, la autoridad electoral debe anunciar al ganador —o confirmar si hubo un empate numérico— dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, y publicar la resolución en el diario oficial La Gaceta.

En caso de igualdad exacta, la ley ordena un reconteo especial. Si aun después persiste el empate, se debe convocar a una nueva elección entre los dos aspirantes involucrados, dentro de los 20 días calendario posteriores a la declaración del empate.Aunque este escenario es posible, estadísticamente es poco común.

Candidatos reivindican ventaja mientras avanza el escrutinio

Este lunes, mientras el CNE pedía calma, tanto Nasralla como Asfura afirmaron tener la delantera.

Nasralla difundió una proyección de votos que, según dijo, lo posicionaría como ganador, aunque luego enfatizó: “No nos estamos declarando ganadores; estamos proyectando los resultados que ingresarán al CNE en las próximas horas”.

El conservador Asfura también reaccionó al detenerse el conteo preliminar y pidió a sus simpatizantes mantener la calma, asegurando que las cifras favorecen a su organización política.

Honduras vuelve a enfrentar una contienda reñida que pone a prueba la confianza en su sistema electoral. Mientras el CNE trabaja para completar el escrutinio, el país permanece a la espera de una definición que podría marcar un nuevo capítulo político en la región.

