Nasry Asfura lidera las elecciones en Honduras en medio de presiones de Donald Trump

La contienda hondureña se desarrolla bajo tensiones políticas y un estrecho margen entre los principales candidatos

El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa este domingo en Tegucigalpa (Honduras)

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta la noche del domingo 30 de noviembre, Asfura —de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa— obtenía 40,5 % de los votos, con una ventaja de apenas punto y medio sobre el también derechista Salvador Nasralla.

La votación se desarrolló bajo la sombra de las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con recortar la ayuda a Honduras si el empresario del Partido Nacional (PN) no resultaba electo.

Trump afirmó que no “malgastaría” recursos en el país centroamericano si no ganaba el candidato conocido popularmente como “Tito” Asfura.

En tercer lugar, y a más de 20 puntos de distancia, se ubicaba la abogada izquierdista Rixi Moncada, de 60 años, aspirante del gobernante Partido Libre.

Hasta ocho horas después del cierre de urnas, solo se había procesado el 42,65 % de las actas electorales.

La elección y un país marcado por golpes y fraudes

La historia reciente de Honduras está atravesada por golpes de Estado y denuncias de fraude electoral. En estos comicios, cerca de 6,5 millones de ciudadanos debían elegir al relevo de la presidenta Xiomara Castro, en una sola vuelta, además de escoger diputados y alcaldes para los próximos cuatro años. El CNE aún no ha informado la cifra oficial de participación.

Pese a las advertencias de irregularidades durante la campaña, la jornada transcurrió con normalidad, según la misión de observadores de la OEA. Desde Washington, Estados Unidos aseguró que seguía “de cerca” el proceso electoral.

La intervención de Trump y la polarización electoral

La influencia de Donald Trump en la contienda hondureña fue abierta y permanente. El mandatario sostuvo que Asfura era el “único amigo de la libertad” y advirtió que, si no ganaba, Honduras quedaría bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro y “sus narcoterroristas”. En contraste, calificó a Moncada de “comunista” y a Nasralla de “casi comunista”.

A esta intervención se sumó un anuncio polémico: el viernes 28 de noviembre, Trump prometió indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó con el PN entre 2014 y 2022 y cumple desde 2024 una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico.

Moncada denunció que el supuesto perdón al “capo de la droga” habría sido “gestionado” por las élites locales. Asfura se deslindó del tema y afirmó que la noticia “no tenía nada que ver con las elecciones”

La fuerte polarización que marcó estos comicios es, en buena medida, una secuela del golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, derrocado por sectores de derecha tras acercarse políticamente a Venezuela.

Las declaraciones de Trump, sin embargo, pesan en un país altamente dependiente de Estados Unidos: cerca del 60 % de sus 11 millones de habitantes vive en pobreza y alrededor del 27 % del PIB proviene de las remesas enviadas por migrantes hondureños.

