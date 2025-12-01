Donald Trump habló por teléfono con Nicolás Maduro: "No fue ni bien ni mal"

La revelación de que Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una llamada telefónica sorprendió a la comunidad internacional. Según reportó The New York Times, el diálogo ocurrió a finales de noviembre y contó con la participación del secretario de Estado Marco Rubio. La comunicación se produjo en un contexto de creciente presión de Washington sobre Caracas, con acusaciones de narcotráfico contra altos mandos venezolanos y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El contacto fue interpretado como un gesto de acercamiento diplomático, aunque no se concretó ninguna reunión presencial. La llamada abrió una ventana inesperada en la relación bilateral, marcada por años de confrontación y sanciones.

Advertencias y presión militar

De acuerdo con información de medios internacionales, Trump enfatizó que continuará con las acciones militares y estas aumentarán en los próximos días si Maduro no abandona el poder. La advertencia incluyó a varios miembros del gabinete venezolano.

El propio Trump confirmó la llamada el pasado 30 de noviembre, aunque evitó dar detalles. “Fue una llamada telefónica”, declaró a bordo del Air Force One, calificando el asunto como “muy complicado”. La Casa Blanca, por su parte, negó que exista un plan concreto para una reunión entre ambos mandatarios. En esa misma línea, añadió que la conversación “no salió ni bien ni mal”.

La comunicación se produjo justo antes de que el Departamento de Estado designara al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, vinculando a altos mandos venezolanos con el narcotráfico. Este hecho incrementó la tensión y puso en duda cualquier posibilidad de distensión real.

Acusaciones de Maduro hacia Trump

Nicolás Maduro acusó el pasado 28 de noviembre a Washington de instrumentalizar la lucha antidrogas como excusa para atacar a su gobierno y poner en duda su permanencia en el poder. El mandatario aseguró que “jamás nada ha quebrado la voluntad de Venezuela, ni el bloqueo, ni las sanciones ni esta guerra psicológica”.

En las últimas semanas, el régimen ha intensificado la presencia de milicias civiles y reforzado la narrativa de “unión popular-militar-policial”, con el objetivo de consolidar un frente interno contra lo que denomina “fuerzas imperialistas”.

El INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela) suspendió las operaciones de varias aerolíneas europeas y latinoamericanas —entre ellas Iberia, TAP Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol— acusándolas de sumarse a “acciones de terrorismo de Estado” tras cancelar sus vuelos por la alerta de la FAA estadounidense. Pese al ultimátum de 48 horas para retomar operaciones, ninguna compañía regresó.

