Un ciudadano sostiene la edición de El Heraldo de este lunes, a un día de las elecciones generales, en Tegucigalpa (Honduras)Foto: EFE

Elecciones Honduras 2025: Resultados, votaciones y lo que debes saber este lunes

La disputa por la presidencia hondureña avanza entre denuncias, presión internacional y el peso político de Donald Trump

Este domingo 30 de noviembre, se realizaron las elecciones generales de Honduras para escoger al próximo presidente de la República, renovar por completo el Congreso Nacional y designar autoridades municipales y representantes al Parlamento Centroamericano.

El proceso se desarrolló bajo la observación de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, en un ambiente marcado por la polarización y denuncias de posibles irregularidades.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), casi a las 23:00 del 30 de noviembre (hora hondureña), Nasry Asfura, de 67 años, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional, encabezaba los resultados con un poco más del 40% de los votos. Mantenía una ligera ventaja sobre su principal competidor, el también derechista Salvador Nasralla.

La jornada sugiere un posible retorno de la derecha al poder tras el gobierno del Partido Libre. La candidata oficialista, la abogada izquierdista Rixi Moncada, quedó relegada a un distante tercer lugar, sin opciones de disputar la presidencia. El resultado definitivo dependerá del último bloque de actas pendientes de escrutar, mientras su movimiento llamó a mantener la movilización hasta el cierre total del conteo

Trump enfrenta críticas regionales por su rol en los comicios

El expresidente argentino Alberto Fernández acusó a Donald Trump de interferir en el proceso hondureño y cuestionó que utilice la “guerra contra las drogas” como argumento político según su conveniencia.

Así se perfilaría el Congreso hondureño para el periodo 2026-2030

Con base en los datos preliminares del CNE, la composición legislativa quedaría de la siguiente manera:

  • Partido Nacional: 50 escaños
  • Partido Liberal: 40 escaños
  • Partido Libre: 34 escaños

Un país entre golpes, fraudes y una elección decisiva

La historia política de Honduras ha estado atravesada por golpes de Estado, denuncias de fraude y crisis institucionales. 

Durante la jornada circularon denuncias de votantes que aseguraban que su papeleta aparecía marcada antes de sufragar. En redes sociales se difundieron videos donde los afectados afirmaban que su boleta estaba sellada al llegar a la mesa. Miembros de mesa atribuyeron los hechos a un “error”, mientras los ciudadanos exigieron investigar caso por caso.

Pese a las acusaciones, la misión de observadores de la OEA aseguró que la jornada se desarrolló con normalidad.

Trump irrumpe en la contienda hondureña con apoyo abierto a “Tito” Asfura

Trump afirmó que Asfura era “el único amigo de la libertad” y advirtió que, si no resultaba electo, Honduras quedaría bajo la influencia de Nicolás Maduro y “sus narcoterroristas”. 

Además, el 28 de noviembre, Trump anunció que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. La candidata de Libre calificó a Hernández como “capo de la droga” y acusó a las élites locales de haber gestionado su perdón. Asfura negó cualquier vínculo entre el anuncio y la elección.

Las declaraciones de Trump tienen peso en un país donde 60% de la población vive en pobreza y aproximadamente 27% del PIB depende de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

Los retos de Honduras: pobreza, violencia e instituciones frágiles

Honduras enfrenta niveles críticos de violencia, estructuras estatales infiltradas por narcotráfico y un estado de excepción parcial vigente desde 2022, decretado por Castro.

De acuerdo con la analista Valeria Vásquez, de Control Risks, el desafío para el próximo gobierno será revertir la debilidad institucional, enfrentar la politización de los organismos de control y reconfigurar el manejo de la fiscalía y las fuerzas armadas.

